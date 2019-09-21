ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Що школа з людьми робить!" Потап потішив "сумним" фото сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.09.2019 - 09:57
"Що школа з людьми робить!" Потап потішив "сумним" фото сина
Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

Репер залишив забавну підпис під фото Андрія

Потап і його син від першого шлюбу з Іриною Горовий, 11-річний Андрій із задоволенням проводять час разом. Наприклад, в серпні вони відпочили в сонячній Греції – тоді хлопчик прямо заявив сторінці в соцмережі, що "найкращий відпочинок з татом". Та й у Києві бачаться часто і коротають разом активне дозвілля. Так, Потап показав, як проводить сином час після школи.

Тато та хлопчик вирушили перекусити. Андрій замовив бургер значного розміру, а репер сфотографував, як задумливий син сидить у закладі за столом.

"Їсти чи не їсти?" – з гумором і практично "по-шекспірівськи" підписав він кадр.

&quot;Що школа з людьми робить!&quot; Потап потішив &quot;сумним&quot; фото сина

Фото: син Потапа Андрій (instagram.com/realpotap)

У сторіз Потап поцікавився у сина, чому в нього одна рука списана ручкою. Андрій пояснив, що забув удома зошит, але вчителька запропонувала йому писати ... на лобі! Так як це було не зручно, він вирішив вести записи на руці.

"У мене не було зошити, тому вчителька казала писати на лобі, але так як на лобі я не можу писати, я вирішив писати на руці: 20 вересня, класна робота і т. д. Вона мене не сварила, посміялася", - розповів винахідливий Андрій.

Фото: син Потапа Андрій (instagram.com/realpotap)

У коментарях користувачі почали жартувати і весело коментувати "сумне" фото сина репера.

  • Ось що школа з людьми робить
  • Нестримні веселощі
  • Він просто дивиться на убитий ножем бургер і співчуває
  • Дайте йому домашнього борщу, корисніше буде
  • Йшов третій тиждень школи, в ступор навіть вводив бургер! Нічого, Потапчик, тримайся залишилося всього 8 місяців і тиждень!
  • Їсти чи не їсти, ось в чому запитання. Олексій "Шекспір"
  • Я його розумію. Так втомився, що нічого не хочеться!
  • Сін класний, схожий
  • Веселощі так і випромінються!
  • Топчик , тільки чому малий такий сумний?

Скріншот коментарів

Раніше Потап показав кумедне фото з сином Андрієм. Користувачі зазначили, що хлопчик разюче схожий на маму.

"Схудли на чотири кіло": Потап і Каменських похвалилися незвичайним тренуванням Татова гордість: син Потапа підкорив його несподіваним талантом
Новини України Потап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся