"Що школа з людьми робить!" Потап потішив "сумним" фото сина

Фото: Потап з сином Андрієм (instagram.com/realpotap)

Репер залишив забавну підпис під фото Андрія

Потап і його син від першого шлюбу з Іриною Горовий, 11-річний Андрій із задоволенням проводять час разом. Наприклад, в серпні вони відпочили в сонячній Греції – тоді хлопчик прямо заявив сторінці в соцмережі, що "найкращий відпочинок з татом". Та й у Києві бачаться часто і коротають разом активне дозвілля. Так, Потап показав, як проводить сином час після школи.

Тато та хлопчик вирушили перекусити. Андрій замовив бургер значного розміру, а репер сфотографував, як задумливий син сидить у закладі за столом.

"Їсти чи не їсти?" – з гумором і практично "по-шекспірівськи" підписав він кадр.

Фото: син Потапа Андрій (instagram.com/realpotap)

У сторіз Потап поцікавився у сина, чому в нього одна рука списана ручкою. Андрій пояснив, що забув удома зошит, але вчителька запропонувала йому писати ... на лобі! Так як це було не зручно, він вирішив вести записи на руці.

"У мене не було зошити, тому вчителька казала писати на лобі, але так як на лобі я не можу писати, я вирішив писати на руці: 20 вересня, класна робота і т. д. Вона мене не сварила, посміялася", - розповів винахідливий Андрій.

Фото: син Потапа Андрій (instagram.com/realpotap)

У коментарях користувачі почали жартувати і весело коментувати "сумне" фото сина репера.

Ось що школа з людьми робить

Нестримні веселощі

Він просто дивиться на убитий ножем бургер і співчуває

Дайте йому домашнього борщу, корисніше буде

Йшов третій тиждень школи, в ступор навіть вводив бургер! Нічого, Потапчик, тримайся залишилося всього 8 місяців і тиждень!

Їсти чи не їсти, ось в чому запитання. Олексій "Шекспір"

Я його розумію. Так втомився, що нічого не хочеться!

Сін класний, схожий

Веселощі так і випромінються!

Топчик , тільки чому малий такий сумний?

Скріншот коментарів

Раніше Потап показав кумедне фото з сином Андрієм. Користувачі зазначили, що хлопчик разюче схожий на маму.