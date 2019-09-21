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"Что школа с людьми делает!" Потап позабавил "грустным" фото сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.09.2019 - 09:57
"Что школа с людьми делает!" Потап позабавил "грустным" фото сына
Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Рэпер оставил забавную подпись под фото Андрея

Потап и его сын от первого брака с Ириной Горовой, 11-летний Андрей с удовольствием проводят время вместе. Например, в августе они отдохнули в солнечной Греции – тогда мальчик прямо заявил со страницы в соцсети, что "лучший отдых с папой". Да и в Киеве парни видятся часто и коротают вместе нескучный досуг. Так, Потап показал, как проводит сыном время после школы.

Папа и мальчик отправились перекусить. Андрей заказал бургер внушительного размера, а рэпер запечатлел, как задумчивый сын сидит в заведении за столом.

"Есть или не есть?" – с юмором и практически "по-шекспировски" подписал он кадр.

&quot;Что школа с людьми делает!&quot; Потап позабавил &quot;грустным&quot; фото сына

Фото: сын Потапа Андрей (instagram.com/realpotap)

В сториз Потап поинтересовался у сына, почему у него одна рука исписана ручкой. Андрей пояснил, что забыл дома тетрадь, но учительница предложила ему писать на … лбу! Так как это было не удобно, он решил вести записи на руке.

"У меня небыло тетради, поэтому училка говорила мне писать на лбу, но так как на лбу я не могу писать, я решил писать на руке: 20 сентября, классная работа и т.д. Она меня не ругала, посмеялась", - рассказал находчивый Андрей.

Фото: сын Потапа Андрей (instagram.com/realpotap)

В комментариях пользователи принялись шутить и весело комментировать "грустное" фото сына рэпера.

  • Вот что школа с людьми делает
  • Безудержное веселье
  • Он просто смотрит на убитый ножом бургер и сочувствует
  • Дайте ему домашнего борща, полезней будет
  • Шла третья неделя школы, в ступор вводил даже бургер! Ничего, Потапчик, держись осталось всего 8 месяцев и неделя!
  • Їсти чи не їсти, ось в чому запитання. Олексій "Шекспір"
  • Я его понимаю. Так устал, что ничего не хочется!
  • Син класний, схожий
  • Веселье так и излучается!
  • Топчик , только почему малый такой грусный?

Скриншот комментариев

Ранее Потап показал забавное фото с сыном Андреем. Пользователи отметили, что мальчик поразительно похож на маму.

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