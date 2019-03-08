Чиста спокуса: зваблива Світлана Лобода оголила груди на камеру

Співачка показала пікантну фотосесію в монохромних тонах

Соблазнительная и сексапильная певица Светлана Лобода, которая показала, кто ее охраняет во время американского тура, привыкла будоражить поклонников не только откровенными клипами и зрелищными номерами на сцене, но и дразнить откровенными фотосессиями. Чувственными черно-белыми кадрами звезда поделилась в Instagram.

Артистка сидит у зеркала с подсветкой и смотрит на свое отображение. На певице весьма откровенный наряд с настолько экстремальным вырезом в области груди, что поклонники без труда могут рассмотреть ее шикарный обнаженный бюст. На втором фото она в лаковом плаще, наброшенном на плечи, запечатлена вполоборота, призывно глядя в камеру. В ее руках микрофон, а на столике в гримерке стоят флакончики, баночки и палетки с косметикой.

Поклонники пришли в полный восторг от интригующих снимков. Они не сдерживали себя, осыпая пленительную артистку комплиментами, не жалея эпитетов.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Роскошная грудь", "Такая красивая", "Какая огненная", "Света ослепляет красотой", "Шикарна", "Какая красавица! Прелесть!", "Насколько шикарное второе фото", "Красивая, лучшая!", "Космическая!" - отмечали восхищенные пользователи сети, не забывая оставлять поздравления для Светланы.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

В "сториз" она также показала фото, сделанное во время шоу. На монохромном кадре она поет на сцене соблазнительном блестящем наряде, отдаваясь зрителю и творческому процессу.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Светлана Лобода записала саундтрек к популярному реалити-шоу.

К слову, Светлана Лобода в повседневной жизни предпочитает удобные вещи, к тому же тинейджерский стиль очень к лицу звезде.