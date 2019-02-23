Нічого собі: Лобода здивувала тінейджерським стилем

Шанувальники співачки оцінили її стиль
Відома українська співачка Світлана Лобода, яка в коротких шортах захопила мережа, здивувала шанувальників новою фотографією. Своє фото співачка виклала на сторінці у Instagram.
Користувачі мережі оцінили її образ.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
"Нічого собі", - прокоментувала nuysha.nn.
"Красива і стильна сестричка", - написала tilarey1.
"Хороша зараз мода-без заморочок", - зазначила izzottovva.
"На стилі", - прокоментувала days_mem.
"Молодчина! Так тримати!", - підкреслив pavlenko523.
"Шикарна", - написала користувач.
"Ви краще всіх!", - зазначила ehnaton_2017.
"Така класна", - написав dmitruk.j.
"Вмієш дивувати", - написала _vladislav_stalman.
"Офігенний стиль Свєта", - прокоментувала krupeichenkoalina_.
"Мега крута", - написав користувач.
"Стайл вибух просто", - зазначила artlo18.
Нагадаємо, що нещодавно Світлана Лобода вийшла на прогулянку зі стильною донькою.
Раніше повідомлялося, що Лободу засікли на відпочинку з незнайомцем: вони цілувалися.