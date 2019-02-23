Нічого собі: Лобода здивувала тінейджерським стилем

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Шанувальники співачки оцінили її стиль

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка в коротких шортах захопила мережа, здивувала шанувальників новою фотографією. Своє фото співачка виклала на сторінці у Instagram.

Користувачі мережі оцінили її образ.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Нічого собі", - прокоментувала nuysha.nn.

"Красива і стильна сестричка", - написала tilarey1.

"Хороша зараз мода-без заморочок", - зазначила izzottovva.

"На стилі", - прокоментувала days_mem.

"Молодчина! Так тримати!", - підкреслив pavlenko523.

"Шикарна", - написала користувач.

"Ви краще всіх!", - зазначила ehnaton_2017.

"Така класна", - написав dmitruk.j.

"Вмієш дивувати", - написала _vladislav_stalman.

"Офігенний стиль Свєта", - прокоментувала krupeichenkoalina_.

"Мега крута", - написав користувач.

"Стайл вибух просто", - зазначила artlo18.

Нагадаємо, що нещодавно Світлана Лобода вийшла на прогулянку зі стильною донькою.

Раніше повідомлялося, що Лободу засікли на відпочинку з незнайомцем: вони цілувалися.