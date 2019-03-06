Світлана Лобода розсекретила, хто її охороняє в Америці

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка опублікувала рідкісне бекстейдж фото з концерту в Торонто

Світлана Лобода, яка нещодавно написала саундтрек до популярного шоу про виживання на безлюдному острові "Останній герой. Актори проти екстрасенсів", відправилась на американські гастролі. Тур стартував з міста Торонто, в Канаді. Відео з концерту співачка пообіцяла опублікувати трохи пізніше, а поки порабовала підписників всього однією фотографією, зробленою після виступу. На фото втомлена Світла, яка вже змінила сценічні костюми на повсякденний лук, позує з букетами квітів у компанії рослого чоловіка.

Фото: Занадто серйозний охоронець Світлани Лободи розсмішив підписників співачки (instagram.com/lobodaofficial)

"Очевидно, що всі задоволені . І бодігард теж. Спасибі , #Toronto !!!!!" - так коротко описала знаменитість свої враження від концерту.

Невідомий виявився охоронцем зірки, який супроводжував її після виступу. Шанувальники оцінили вбрання співачки, зазначивши, що смішна шапочка і об'ємна дута куртка личить їй і трохи "потроллили" охоронця за дуже серйозний вигляд.

"Шапка клас", - 22.06.vb

"Здалося що поруч Дональд Трамп", - svetlana.20077002

"Просто бодігард посміхається очима, тому за нього відразу і не сказати, що задоволений", - ms_vdd077

"Бодігард як Ходр з Гри престолів", - yuriy_iyn

"Настрій: бодігард", - dootted

"Цього бодігарда самому вже потрібен бодігард)", - days_mem

"Він усвідомив що шансів практично немає", - anepskiy_vitaliy

У коментарях також відзначився Олександр Ревва, російський актор і комік, який теж не втримався від гострого жарту на адресу охоронця.

"Бодігард не дуже задоволений.. адже йому днями виповнюється 89 років...", - arthurpirozhkov

Варто відзначити, що раніше коментатори розкритикували імідж Світлани Лободи за штучність образу.

Однак, один з сценічних образів все ж припав до смаку шанувальникам, саме він увійшов в нашу добірку трендових луків від українських зірок.