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Чиста любов: Ешлі Грем показала перші фото новонародженого сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.02.2020 - 11:31
Чиста любов: Ешлі Грем показала перші фото новонародженого сина
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

І пообіцяла показати більше

Ешлі Грем стала мамою 18-го січня – про цю подію модель сама повідомила шанувальникам, щоправда, з невеликим запізненням. По всьому, перші дні молода мама просто насолоджувалася новим статусом. А шанувальники з нетерпінням чекали, коли ж активна в мережі Ешлі покаже первістка. І ось невгамовна красуня зробила всім сюрприз, опублікувавши перші фото малюка і пообіцявши незабаром показати його повністю.

Чиста любов: Ешлі Грем показала перші фото новонародженого синаЧиста любов: Ешлі Грем показала перші фото новонародженого сина

Перші фото новонародженого сина Ешлі (фото: instagram.com/ashleygraham)

«О 18:00 18.01.20 ми вітали 7 фунтів 5 унцій любові в нашому світі. Зустріч з нашим сином зробила наші серця неймовірно повними, і ми не можемо дочекатися, щоб представити його вам на @prettybigdealpod завтра...», – написала Ешлі під знімками. На фото видно тільки крихітну ручку, яку тримає в своїй руці щаслива Грем. Що ж, чекаємо з нетерпінням!

Нагадаємо, Ешлі ніколи не відрізнялася скритністю. Після того як дівчина оголосила світу про вагітність, вона почала активно розповідати про всі «підводні камені» цього такого важливого для кожної жінки процесу. Пишнотіла модель показувала зайву вагу, целюліт, розтяжки. Але також не забувала ділитися і радістю від факту майбутнього материнства. Так що бажання якомога швидше показати сина публіці цілком логічно.

Чиста любов: Ешлі Грем показала перші фото новонародженого синаЕшлі і її чоловік (фото: instagram.com/ashleygraham)

До речі, днями ще одна зіркова мама порадувала шанувальників фото своєї дитини. Так, 2 лютого Мілла Йовович стала мамою втретє. Як відомо, першою прекрасну новину повідомила старша дочка актриси і її чоловіка Пола Андресона. 12-річна Евер поділилася на своїй сторінці в мережі душевним знімком з лікарняної палати. На фото бачимо всю велику родину Йовович-Андерсона, а також новонароджену крихітку. При цьому Йовович відразу ж дала зрозуміти, що їй чужі забобони. Актриса буквально з перших хвилин народження малятка готова демонструвати світові її личко, а не "заклеювати" його смайликами, як багато її колег.

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