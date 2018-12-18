"Чотири кнопки: Потап показав нововведення на Голосі країни 9

Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Український продюсер з гумором розповів про зміну звичних правил на Голосі країни 9

Популярний український продюсер і співак Потап, який знову став "зоряним" тренером шоу Голос країни 9, нагляно розповів про нововведення на проекті. У своїх "історіях" Instagram він показав на своєму суддівському пульті поруч з великою три маленькі кнопки з іменами членів журі.

У жартівливій манері репер зазначив, що тепер можна сміливо "розправитися" з колегою за допомогою всього одного натискання.

"Нові правила: крім однієї великої центральної кнопки з'явилися ще додаткові кнопки. Якщо, раптом, протягом зйомок тобі набрид один з твоїх колег, ти можеш його "підірвати". Ось, не подобається більше Тіна, наприклад. Ти її "пеу" і вона "тижж" (злітає вгору). І всі перетворюються на салют", - пояснив на камеру репер.

"Поруч зі мною милі люди, але ж у нього така ж кнопка "Потап" є", - пояснив співак, навівши камеру на Дмитра Монатіка.

Фото: скріншоти з "історії" (instagram.com/realpotap)

Також артист показав фото зі зйомок проекту, на якому він сидить у кріслі судді. Підписники поспішили поділитися своєю думкою про співака, а деякі зазначили, що особисто були на зйомках і змогли оцінити гумор і харизму продюсера.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Олексій, сьогодні була на зйомках і сиділа прямо перед Вами. Ви такий, "ржачний" (у хорошому сенсі), такий позитивний, класні жарти, ви крутий!", "Спасибі за позитив на Голосі", "Посміялися від душі", - писали коментатори.

Скріншоти коментарів (фото: instagram.com/realpotap)

Раніше ми писали, що Потап пожартував над своєю колегою Тіною Кароль, зробивши пікантне фото з її зображенням.

Співачка не залишилася в боргу. Тіна Кароль оригінально відповіла Потапу на його жартівливий ролик анонсу дев'ятого сезону шоу Голос країни, в якому репер працює в спортзалі під хіт "Сдаться ты всегда успеешь".