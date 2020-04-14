Коньячний блонд: Катерина Кухар несподівано змінила імідж на карантині

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Катерина докладно розповіла, як проходив процес перевтілення в домашніх умовах

Прима-балерина Катерина Кухар під час «вимушеного відпочинку» вирішила поекспериментувати зі своїм образом і освітлити колір волосся. Балерина на 33-й день карантину перефарбувалася із брюнетки в коньячний блонд.

«Мало хто знає, але ще в училищі у мене було розкішні довге волосся кольору золотої пшениці. Зараз, мені здається, під час карантину, коли манікюру і педикюру вже давно не було, саме час натуральної краси, захотілося повернутися до свого природного кольору волосся. Чоловікові подобається, хоча зробити це було дуже складно, зазвичай з брюнетки в такий колір, як у мене зараз, виходять близько пів року, а мені знадобилося всього 4 фарбування за один день», — коментує Катерина Кухар.

На перевтілення у балерини пішло близько 15 години, з 12:30 дня вона почала експеримент з волоссям і о 4 ранку вже була коньячного кольору. В експерименті брав участь її чоловік, який під чуйним керівництвом стиліста по волоссю Олександра Левинського та Skype-зв'язку, поетапно освоював нову професію і натомість отримав не тільки новий досвід, але і знайому незнайомку. В процесі перевтілення ніхто не постраждав, пара продовжує жити разом, виховувати двох дітей і подавати на розлучення поки не планують.

Нагадаємо, Катерина Кухар заворожила розкішним чином в корсетному сукню.