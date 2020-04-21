Четкие пацаны: Александр Стоянов с сыном повеселили сеть яркой "сменой нарядов"

Фото: Александр Стоянов с сыном (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Звезда балета решил вместе с сыном освоить молодежную социальную сеть

Екатерина Кухар и Александр Стоянов ответственно подошли к безопасности своей семьи - первые две недели карантина они даже провели отдельно от детей, потому что пара только что вернулась из Таиланда. После чего семейство воссоединилось и отправилось на самоизоляцию на дачу. Там они отпраздновали и Пасху в тесном семейном кругу, а балерина очаровала сеть уютным праздничным фото с паской и крашанками.

Тем временем Александр решил изучить что-то новое и разобраться в популярной молодежной соцсети TikTok, а на помощь призвал сына Тимура. Именно в этой сети сейчас гуляет множество веселых флешмобов, в одном из которых танцор с наследником и решили поучаствовать. Они сняли забавное видео, на котором Стоянов старший запечатлен в халате, а младший - в пижаме, после чего они "меняются нарядами", а потом проделывают этот трюк еще раз.

Александр признался, что поначалу ему было непросто вникнуть во все это, однако позже он все же немного освоился.

Видео: Александр Стоянов с сыном (instagram.com/stoianov_aleksandr)

"Осваиваем с Тимой новую для нас социальную сеть! Что тут скажешь.. Для молодого поколения легче даётся, а я с первых секунд думал: «черт ногу сломит», ничего не ясно! Думаю, я не один такой! Но вроде бы, как освоился)) Есть тут у меня заядлые тиктокеры?" - поделился своими впечатлениями премьер Национальной оперы Украины.

Пользователи сети оценили усилия Александра и похвалили его в комментариях.

Не прям так, но тоже там есть

Забавно

Какие прикольные!

Супер

Так вы и до "Одноклассников" доберётесь

Четкие пацаны!

Саша мы тоже с внуками учимся этой науке,научились вас видеть и слава богу,познаем потихоньку!

Такие классные

Скриншот комментариев (instagram.com/stoianov_aleksandr)

Напомним, Екатерина Кухар неожиданно изменила имидж на карантине и поменяла цвет волос.