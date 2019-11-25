"Богиня України і всього світу": Маргарита Паша зачарувала образом в облягаючій вечірній сукні

Маргарита відвідала гала-вечерю 130th Annual Charity Ball
Маргарита Паша продовжує готуватися до одныэъ з найбільш значущих подій у своїй модельній кар'єрі - Міс Україна 2019 вирушила в Лондон на конкурс Міс світу 2019, який відбудеться 14 грудня. Однак українська красуня вже на місці. І готується буквально у всій красі представити Україну на такому почесному конкурсі.
На Маргариту чекає знайомство з учасницями з інших країн, безліч інтерв'ю та різних зустрічей. І все ж Паша знаходить час для спілкування зі своїми шанувальниками в соцмережах, часто балуючи їх новими образами і світськими виходами.
Нещодавно Паша опублікувала по-новорічному святкові фото. Українська модель позує біля новорічної ялинки, прикрашеної срібними і червоними іграшками та гірляндами. Окремої уваги заслуговує вбрання красуні. Міс Україна 2019 позує у відвертій чорній сукні з розрізом. Наряд оголює похилі плечі моделі. Крім того, плаття додатково прикрашене чорними перами. Витончений вечірній образ доповнюють червоні замшеві туфлі на високій шпильці.
Як з'ясувалося, Маргарита відвідала щорічну благодійну гала-вечерю 130th Annual Charity Ball в Лондоні.
Стильна Маргарита Паша в Лондоні (фото: instagram.com/margoritapasha)
Шанувальники Маргарити не змогли залишити без уваги її нові фото і образ:
Скріншот коментарів: instagram.com/margoritapasha
Стильна Маргарита Паша в Лондоні (фото: instagram.com/margoritapasha)
Нагадаємо, раніше Міс Україна показала розкішне плаття, в якому представить країну на Міс світу 2019.