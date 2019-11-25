"Богиня України і всього світу": Маргарита Паша зачарувала образом в облягаючій вечірній сукні

Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Маргарита відвідала гала-вечерю 130th Annual Charity Ball

Маргарита Паша продовжує готуватися до одныэъ з найбільш значущих подій у своїй модельній кар'єрі - Міс Україна 2019 вирушила в Лондон на конкурс Міс світу 2019, який відбудеться 14 грудня. Однак українська красуня вже на місці. І готується буквально у всій красі представити Україну на такому почесному конкурсі.

На Маргариту чекає знайомство з учасницями з інших країн, безліч інтерв'ю та різних зустрічей. І все ж Паша знаходить час для спілкування зі своїми шанувальниками в соцмережах, часто балуючи їх новими образами і світськими виходами.

Нещодавно Паша опублікувала по-новорічному святкові фото. Українська модель позує біля новорічної ялинки, прикрашеної срібними і червоними іграшками та гірляндами. Окремої уваги заслуговує вбрання красуні. Міс Україна 2019 позує у відвертій чорній сукні з розрізом. Наряд оголює похилі плечі моделі. Крім того, плаття додатково прикрашене чорними перами. Витончений вечірній образ доповнюють червоні замшеві туфлі на високій шпильці.

Як з'ясувалося, Маргарита відвідала щорічну благодійну гала-вечерю 130th Annual Charity Ball в Лондоні.

Стильна Маргарита Паша в Лондоні (фото: instagram.com/margoritapasha)

Шанувальники Маргарити не змогли залишити без уваги її нові фото і образ:

"Наша найкрасивіша дівчинка"

"Чарівні туфельки!"

"Як можна бути такою красивою"

"Он за ялинкою ховається дідусь Мороз"

"Маргарита запалила сонечко в холодному Лондоні,сподіваюся іскра перейшла на журі і вони оцінять Нашу Красуню душею і тілом-по-заслугах=1 місце!"

"Дуже красива!"

"Богиня України і всього світу"

“Ви прекрасна! Перемоги і гармонії, Вам"

"Підкорите Лондон обов'язково"

Скріншот коментарів: instagram.com/margoritapasha

Стильна Маргарита Паша в Лондоні (фото: instagram.com/margoritapasha)

Нагадаємо, раніше Міс Україна показала розкішне плаття, в якому представить країну на Міс світу 2019.