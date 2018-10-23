"Буваю дуже емоційною": Леся Нікітюк зізналася, що її виводить із себе

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк не перестає наголошувати, що у неї немає якогось особливого ТВ-образу: вона така, якою є в житті — справжня.

Часто життєрадісна й позитивна Леся Нікітюк зізналася, що іноді вона буває дуже емоційною. Але вивести із себе телеведучу може тільки несправедливість. Про це Нікітюк розповіла у ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому питання стосувалося теми, якою є в житті (крім участі в ТВ-шоу) Леся Нікітюк? Ведуча наголосила: вона не любить, коли їй задають такі питання, адже на екрані вона така ж, як і в житті — у неї немає спеціальних образів.

"А взагалі, не люблю, коли мене запитують про мій стиль поведінки і спілкування. Я справжня — це все, що вам необхідно знати! Якщо не підходжу під чиєсь бачення — це вже не мої проблеми. Зрештою, перш ніж критикувати, спочатку спробуйте зробити щось самі. Обіцяю: не буду коментувати!" — говорить українська телеведуча.

"Я люблю свою професію за те, що можу бути такою, яка я є. І не думати про якісь рамки і незрозуміло ким придумані стандарти. Без краплі сумніву можу сказати, що на екрані я точно така ж, як і в житті. Я — СПРАВЖНЯ. Звичайно, іноді буваю дуже емоційною. Але вивести мене з себе може тільки несправедливість", — підсумувала Нікітюк.

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Сергій Притула та Леся Нікітюк в шоу "Хто зверху?" (фото: прес-служба "Нового каналу")

Зазначимо, що після зйомок всіх випусків нового сезону шоу "Хто зверху?" (співведучим Лесі по проекту є Сергій Притула), Нікітюк якось зазначила, що вона ще кілька днів "не вилазила" з дому, так як її "накриває".

На питання, про що йшла мова, Нікітюк відповіла:

"Ось уявіть: ми відзняли сезон "Хто зверху?", а через чотири дні почали знімати сезон "Хто проти блондинок?". Знімальний день — це 12 годин! Такий темп і графік роботи виснажує і фізично, і емоційно. Величезна кількість людей, постійний грим на обличчі. Після такого навантаження мені дуже хотілося відпочити днів 10 на якомусь класному пляжі. Але ні! Буквально через тиждень після таких супернасичених і довгих зйомок у мене вже був перший прямий ефір на Танцях з зірками".

Нагадаємо, раніше Нікітюк записала смішну пісню про суддю "Танців з зірками".

Повний варіант інтерв'ю з Лесею Нікітюк.

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