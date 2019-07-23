"Буває раз у житті": Лілія Ребрик зачарувала романтикою з чоловіком прямо на роботі

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Чоловік ведучої спробував себе в новому амплуа

Лілія Ребрик і її чоловік Андрій Дикий нерозлучні удома і на відпочинку. Хоч вони - люди різних професій, але колись доля звела їх саме завдяки роботі, адже телеведуча і хореограф познайомилися на танцювальному проекті і закохалися без пам'яті. Тепер прийшла черга теледіви показати коханому чоловікові всі принади своєї професії. Так, Андрій на один ефір став співведучим чарівної дружини. Що з цього вийшло, Лілія розповіла на instagram-сторінці.

Телеведуча опублікувала цілу серію романтичних знімків, зроблених поруч з будівлею телеканалу "Україна", на якому працює зірка. Андрій обійняв дружину в короткому квітчастому платті і закружляв її на руках. Щаслива знаменитість від душі сміялася і насолоджувалася приємними моментами.

Вона розповіла, що Андрій страшенно нервував перед виходом у прямий ефір, але його чекав приємний бонус - після закінчення програми пара разом станцювала для шанувальників.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сьогодні в мене на "Ранок з Україною" не просто зірковий співведучий, а ще й КОХАНИЙ! Таке буває раз в житті, ну добре - раз на десятиріччя! Я почуваюся, як вдома! Але - чесно! - все ж трохи нервуюся! Бо я ще ніколи не бачила, щоб мій чоловік так переймався: за ефір, за мене і за всю нашу команду! Підтримайте його, друзі! Він поринув у мою стихію - телебачення, а за кілька хвилин - я порину в його: у танці! Тож, підтримайте і мене!" - попросила Лілія

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Пізніше вона розмістила яскраве і видовищне відео веселого і пристрасного танцю з чоловіком, а також поділилася лайфхаком для тих, хто не сильний в хореографії.

"Лайфхак називається "ЩО РОБИТИ, КОЛИ НЕ ЗНАЄШ, ЯК ПРАВИЛЬНО ТАНЦЮВАТИ": стрибайте на руки своєму партнеру, і танець готовий. Дякую Андрію Дикому за підтримку! Тримай мене завжди!" - підписала зворушливі кадри ведуча.

Такі романтичні і зворушливі фото і відео не могли залишити байдужими шанувальників пари. Вони поділилися враженнями від дебюту хореографа в якості телеведучого і захопилися зірковою сім'єю.

"Ви гарна пара! Щастя вам", "У вас все вийшло! Цікаво було дивитися. Ви умнички!", "Молодці! Ви НАЙКРАЩІ ведучі! Просто ВОГОНЬ!", "Будьте завжди такими!", "Ви суперові!", "Ви дуже класні!", "Ви такі красиві та щасливі. Щастя та натхнення Вам", "Неймовірні ведучі! Дуже красива, талановита, ніжна пара", "Найгармонійніша пара. Красиві!", - не могли стримати емоцій коментатори.

Скріншот коментарів

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