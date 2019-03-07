Буйство фарб: Слава Камінська приміряла яскравий весняний образ

Співачка порадувала шанувальників стильним луком в яскравих тонах

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская активно ведет свой аккаунт в Instagram и с удовольствием делится с подписчиками подробностями своей концертной жизни, личными фото с семьей, секретами похудения, шутливыми постами на разные темы, а также массой стильных луков.

К примеру, не так давно она блистала в роскошном золотом платье от Эльвиры Гасановой. Перед этим показала кадры из стильной фотосессии для украинского L’Officiel, в коротой они участовали с мужем – пластическим хирургом Эдгаром Каминским. А на днях порадовала фолловеров новыми снимками на фоне живописной природы. Фото сделаны в Северодонецке, куда она, видимо, отправилась на гастроли.

Фото: instagram.com/babaslavka

"Картина маслом", – подписала она фото.

Фото: instagram.com/babaslavka

Но не меньше восторгов, чем красочный пейзаж – голубое небо, низкие облака, река и деревья – вызвал ее наряд. Для прогулки Слава выбрала длинное трикотажное сиреневое платье и стильное пальто, сшитое из цветных лоскутков светло-сиреневого, белого, розового, голубого и песочного оттенков. Дополнили образ ботинки на низком ходу, сумочка ярко-розового цвета и очки.

Разумеется, певицу тут же засыпали комментариями. "Красавица как всегда", "Какая же Вы красивая женщина", "Слава, вы неотразимы! Очень крутое пальто! Вам очень идет", "Пальто просто мечта, мой любимый цвет", "Какая вы волшебно-весенняя", " Богиня! Класс, что приехали" – поклонники явно остались в восторге от выбранного образа любимой певицы и отметили, что с нетерпением ждут ее выступления.

Кстати, муж Славы не менее активен в социальных сетях. Он регулярно выкладывает длинные посты на тему работы, рассказывает об интересных медицинских фактах, путешествиях и воспитании детей. Но, безусловно, одна из любимых его тем – жена, снимки которой с завидной регулярностью появляются на его странице.

Напомним, что Слава Каминская показала двойника своей дочери.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская поделилась честным фото в купальнике.