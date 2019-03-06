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Просто богиня: Слава з НеАнгелів в золотій сукні вразила модельною зовнішністю

Lite » Мода 06.03.2019 - 12:27
Просто богиня: Слава з НеАнгелів в золотій сукні вразила модельною зовнішністю
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка засипала своїх шанувальників стильними образами

Слава Камінська, яка раніше заінтригувала глянцевою зйомкою з чоловіком Едгаром, буквально зачарувала своїх шанувальників бездоганним образом в розкішній вечірній сукні під золото. При цьому солістка групи НеАнгели продемонструвала відразу кілька модних луків, проте віддала перевагу саме "золоту".

Так, Камінська зауважила, що днями сходила в шоу-рум свого улюбленого дизайнера — Ельвіра Гасанова (бренд GASANOVA). До речі, раніше Камінська неодноразово брала участь у модних показах нових колекцій Гасанової. Співачка вирішила сходити за обновками. Однак з гумором поскаржилася, що поки що нікуди їй одягати такі яскраві вбрання.

"Сьогодні заїхала до своєї Єльвіри Гасановой. Як сорока, все мені потрібно, тільки надіти нікуди", — зізнається Слава.

"От думаю, якщо в "АТБ" ошатно завалити? За капусткою?" — сміється українська виконавиця.

Слава Камінська в золотій сукні

Просто богиня: Слава з НеАнгелів в золотій сукні вразила модельною зовнішністю

Слава Камінська в розкішному золотом плаття і пальта від бренду G A S A N O V A (фото: instagram.com/babaslavka; instagram.com/gasanova_elvira)

Шанувальники по достоїнству оцінили не тільки почуття гумору своєї улюблениці, але і її золотий total look. Багато чи не в один голос зазначили, що Камінська в такому розкішному вбранні — "антична богиня". Також шанувальники підкреслили, що 34-річна співачка виглядає приголомшливо.

  • "Жар-птиця"
  • "Шедеврально. Дуже красиво"
  • "Слава, дуже КРАСИВО, з вашою ЗОВНІШНІСТЮ у такому стилі завжди і скрізь! КОРОЛЕВА!"
  • "Слава, обожнюю Вас. Не завжди встигаю прокоментувати.... Але тут повз не можна..."
  • "Капусту розгребуть відразу"
  • "Ось в такому "прикиді" і "АТБ"?! Думаю, там без черги вас пропустять, щоб не осліпнути від такої краси"
  • "Я думаю, всі відразу побачать, хто тут зірка! Королева!"
  • "Ну ви зірка, Вам можна і за капустою в такому стилі! Ви справжня королева! Доброго ранку і гарного дня!"
  • "Борщець що треба вийде"
  • "Красуня! Гарне плаття!"
  • "Зірка все-таки! Маєш право ходити за капустою, як за Оскаром"
  • "Нарешті мені подобається наряд!!! Дуже люблю на вас жіночність!"

Безумовно, розкішне плаття в підлогу — не єдина обновка, яку приміряла Камінська. Співачка влаштувала справжню "грандіозну примірку". Деякі модні образи на своїй instagram-сторінці опублікувала сама Ельвіра Гасанова.

Дивимося і вибираємо кращий!

Слава Камінська

Стильна Слава Камінська

Слава Неангели

Просто богиня: Слава з НеАнгелів в золотій сукні вразила модельною зовнішністю

Стильна Слава Камінська (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Нагадаємо, що інша солістка групи НеВнгели Віка Смеюха тим часом відпочиває на Балі, звідки нещодавно показала апетитні форми в бікіні.

Також відзначимо, що раніше дочка Слави з НеАнгелів зачарувала мережу запальним танцем.

Це містика: Слава з НеАнгелів показала двійника своєї дочки Афродіта: Віка з Неангелів показала розкішне тіло на Балі
Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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