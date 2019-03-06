Просто богиня: Слава з НеАнгелів в золотій сукні вразила модельною зовнішністю

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Співачка засипала своїх шанувальників стильними образами

Слава Камінська, яка раніше заінтригувала глянцевою зйомкою з чоловіком Едгаром, буквально зачарувала своїх шанувальників бездоганним образом в розкішній вечірній сукні під золото. При цьому солістка групи НеАнгели продемонструвала відразу кілька модних луків, проте віддала перевагу саме "золоту".

Так, Камінська зауважила, що днями сходила в шоу-рум свого улюбленого дизайнера — Ельвіра Гасанова (бренд GASANOVA). До речі, раніше Камінська неодноразово брала участь у модних показах нових колекцій Гасанової. Співачка вирішила сходити за обновками. Однак з гумором поскаржилася, що поки що нікуди їй одягати такі яскраві вбрання.

"Сьогодні заїхала до своєї Єльвіри Гасановой. Як сорока, все мені потрібно, тільки надіти нікуди", — зізнається Слава.

"От думаю, якщо в "АТБ" ошатно завалити? За капусткою?" — сміється українська виконавиця.

Слава Камінська в розкішному золотом плаття і пальта від бренду G A S A N O V A (фото: instagram.com/babaslavka; instagram.com/gasanova_elvira)

Шанувальники по достоїнству оцінили не тільки почуття гумору своєї улюблениці, але і її золотий total look. Багато чи не в один голос зазначили, що Камінська в такому розкішному вбранні — "антична богиня". Також шанувальники підкреслили, що 34-річна співачка виглядає приголомшливо.

"Жар-птиця"

"Шедеврально. Дуже красиво"

"Слава, дуже КРАСИВО, з вашою ЗОВНІШНІСТЮ у такому стилі завжди і скрізь! КОРОЛЕВА!"

"Слава, обожнюю Вас. Не завжди встигаю прокоментувати.... Але тут повз не можна..."

"Капусту розгребуть відразу"

"Ось в такому "прикиді" і "АТБ"?! Думаю, там без черги вас пропустять, щоб не осліпнути від такої краси"

"Я думаю, всі відразу побачать, хто тут зірка! Королева!"

"Ну ви зірка, Вам можна і за капустою в такому стилі! Ви справжня королева! Доброго ранку і гарного дня!"

"Борщець що треба вийде"

"Красуня! Гарне плаття!"

"Зірка все-таки! Маєш право ходити за капустою, як за Оскаром"

"Нарешті мені подобається наряд!!! Дуже люблю на вас жіночність!"

Безумовно, розкішне плаття в підлогу — не єдина обновка, яку приміряла Камінська. Співачка влаштувала справжню "грандіозну примірку". Деякі модні образи на своїй instagram-сторінці опублікувала сама Ельвіра Гасанова.

Дивимося і вибираємо кращий!

Стильна Слава Камінська (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Нагадаємо, що інша солістка групи НеВнгели Віка Смеюха тим часом відпочиває на Балі, звідки нещодавно показала апетитні форми в бікіні.

Також відзначимо, що раніше дочка Слави з НеАнгелів зачарувала мережу запальним танцем.