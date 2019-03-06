Просто богиня: Слава з НеАнгелів в золотій сукні вразила модельною зовнішністю

Співачка засипала своїх шанувальників стильними образами
Слава Камінська, яка раніше заінтригувала глянцевою зйомкою з чоловіком Едгаром, буквально зачарувала своїх шанувальників бездоганним образом в розкішній вечірній сукні під золото. При цьому солістка групи НеАнгели продемонструвала відразу кілька модних луків, проте віддала перевагу саме "золоту".
Так, Камінська зауважила, що днями сходила в шоу-рум свого улюбленого дизайнера — Ельвіра Гасанова (бренд GASANOVA). До речі, раніше Камінська неодноразово брала участь у модних показах нових колекцій Гасанової. Співачка вирішила сходити за обновками. Однак з гумором поскаржилася, що поки що нікуди їй одягати такі яскраві вбрання.
"Сьогодні заїхала до своєї Єльвіри Гасановой. Як сорока, все мені потрібно, тільки надіти нікуди", — зізнається Слава.
"От думаю, якщо в "АТБ" ошатно завалити? За капусткою?" — сміється українська виконавиця.
Слава Камінська в розкішному золотом плаття і пальта від бренду G A S A N O V A (фото: instagram.com/babaslavka; instagram.com/gasanova_elvira)
Шанувальники по достоїнству оцінили не тільки почуття гумору своєї улюблениці, але і її золотий total look. Багато чи не в один голос зазначили, що Камінська в такому розкішному вбранні — "антична богиня". Також шанувальники підкреслили, що 34-річна співачка виглядає приголомшливо.
Безумовно, розкішне плаття в підлогу — не єдина обновка, яку приміряла Камінська. Співачка влаштувала справжню "грандіозну примірку". Деякі модні образи на своїй instagram-сторінці опублікувала сама Ельвіра Гасанова.
Дивимося і вибираємо кращий!
Стильна Слава Камінська (фото: instagram.com/gasanova_elvira)
Нагадаємо, що інша солістка групи НеВнгели Віка Смеюха тим часом відпочиває на Балі, звідки нещодавно показала апетитні форми в бікіні.
Також відзначимо, що раніше дочка Слави з НеАнгелів зачарувала мережу запальним танцем.