"Буци отпад": Ані Лорак розкритикували за невдалий образ

Колаж РБК-Україна

Критиці піддалося навіть плаття співачки

Відома українська співачка Ані Лорак, яка активно будує кар'єру в Росії, піддалася критиці прихильників за новий образ. Відповідне фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Ані Лорак стоїть біля будівлі Metropolis Studios. На ній стильна облягаюча сукня з принтами у вигляді черепів, а на ногах босоніжки на високій платформі і дуже високому каблуці.

Скріншот фото (instagram.com/anilorak)

Саме масивне взуття викликало шквал критики від шанувальників. Деякі назвали такі босоніжки копитами. Фанати відзначають, що фігура у артистки чудова і сукня їй дуже пасує, але взуття абсолютно не вписується у вибраний образ.

Скріншот фото (instagram.com/anilorak)

"Взуття не підходить - дуже грубо для такого вбрання", "Красива, але взуття просто жах", "Кароліночка, ви така мила, ніжна, але це грубе взуття вам взагалі не йде", "Що це за копита на ній", "Буци отпад", - прокоментували наряд шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Крім того, шанувальники відзначили і принти на сукні Ані Лорак і порадили не використовувати такий одяг.

"Кароліна, намагайся не носити речей з черепами, повір!" - попередили Лорак фанати.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

До речі, раніше ми писали про те, що Ані Лорак підкорила фанатів "сяючим" вбранням.

А також ми розповідали про те, що Лорак зробила дуже особисте визнання у новій пісні.

Відео: РБК-Україна