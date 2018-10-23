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"Буцы отпад": Ани Лорак раскритиковали за неудачный образ

Lite » Звезды 23.10.2018 - 12:12
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Критике подверглось даже платье певицы

Известная украинская певица Ани Лорак, которая активно строит карьеру в России, подверглась критике поклонников за новый образ. Соответствующее фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Ани Лорак стоит возле здания Metropolis Studios. На ней стильное облегающее платье с принтами в виде черепов, а на ногах босоножки на высокой платформе и очень высоком каблуке.

&quot;Буцы отпад&quot;: Ани Лорак раскритиковали за неудачный образ

Скриншот фото (instagram.com/anilorak)

Именно массивная обувь вызвала шквал критики от поклонников. Некоторые назвали такие босоножки копытами. Фанаты отмечают, что фигура у артистки чудесная и платье ей очень идет, но обувь совершенно не вписывается в выбранный образ.

&quot;Буцы отпад&quot;: Ани Лорак раскритиковали за неудачный образ

Скриншот фото (instagram.com/anilorak)

"Обувь не подходит - очень грубо для такого наряда", "Красивая, но обувь просто жуть", "Каролиночка, вы такая милая, нежная, но эта грубая обувь вам вообще не идет", "Что это за копыта на ней", "Буцы отпад", - прокомментировали наряд поклонники.

&quot;Буцы отпад&quot;: Ани Лорак раскритиковали за неудачный образ&quot;Буцы отпад&quot;: Ани Лорак раскритиковали за неудачный образ&quot;Буцы отпад&quot;: Ани Лорак раскритиковали за неудачный образ&quot;Буцы отпад&quot;: Ани Лорак раскритиковали за неудачный образ

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кроме того, поклонники отметили и принты на платье Ани Лорак и посоветовали не использовать такую одежду.

"Каролина, старайся не носить вещей с черепами, поверь!" - предупредили Лорак фанаты.

&quot;Буцы отпад&quot;: Ани Лорак раскритиковали за неудачный образ&quot;Буцы отпад&quot;: Ани Лорак раскритиковали за неудачный образ

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кстати, ранее мы писали о том, что Ани Лорак покорила фанатов "сияющим" нарядом.

А также мы рассказывали о том, что Лорак сделала очень личное признание в новой песне.

Видео: РБК-Украина

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