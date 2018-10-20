"Просто богиня": Ани Лорак покорила фанатов "сияющим" нарядом (фото)

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Фото уже покорило сеть

Популярная украинская певица Ани Лорак пожелала фанатам "светлого дня" и поделилась с ними снимком нового яркого наряда. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Пусть день будет светлым", - сказала она.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Обратим внимание, что на самом снимке Ани Лорак можно заметить в наряде со стразами, который из-за света начал "сиять". На это обратили внимание и поклонники исполнительницы.

"А ты как солнца лучик", - сказал пользователь Кирилл Абрамов.

"Просто богиня", - подчеркнула пользователь miss_gu92.

"Каролиночка, какая вы прекрасная. Хочется пожелать вам огромного счастья, чтобы оно вас сопровождало рядом, несмотря ни на что", - уточнила пользователь Катя Ющук.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кстати, ранее мы писали о том, что Ани Лорак сделала очень личное признание в новой песне.

А также мы рассказывали о том, что появилась новая информация о проблемах в браке певицы.

Видео: РБК-Украина