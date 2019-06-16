"Будущая рок звезда": Ирина Билык покорила сеть фото подросшего сына

Ирина Билык порадовала своих поклонников фотографией сына
Ирина Билык показала фотографию своего сына, который заметно повзрослел. Известная украинская певица выставила фото на своей странице в Instagram.
На снимке четырехлетний Табриз стоит в белой рубашке, синих штанах и на нем надета черная кепка.
Сын Ирины Билык Табриз (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
"А вы идете завтра на концерт группы KISS?" - написала певица.
Пользователи сети также прокомментировали ее фотографию.
Скриншот с Instagram
Скриншот с Instagram
Напомним, что Ирина Билык внезапно получила предложение руки и сердца от своего бывшего супруга Димы Коляденко.
Ранее сообщалось о том, что муж Ирины Билык Аслан Ахмадов растрогал до слез поздравлением в стихах.