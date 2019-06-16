ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Будущая рок звезда": Ирина Билык покорила сеть фото подросшего сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.06.2019 - 22:55
"Будущая рок звезда": Ирина Билык покорила сеть фото подросшего сына
Ирина Билык с мужем (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина Билык порадовала своих поклонников фотографией сына

Ирина Билык показала фотографию своего сына, который заметно повзрослел. Известная украинская певица выставила фото на своей странице в Instagram.

На снимке четырехлетний Табриз стоит в белой рубашке, синих штанах и на нем надета черная кепка.

&quot;Будущая рок звезда&quot;: Ирина Билык покорила сеть фото подросшего сына

Сын Ирины Билык Табриз (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"А вы идете завтра на концерт группы KISS?" - написала певица.

Пользователи сети также прокомментировали ее фотографию.

  • Я конечно понимаю мировая группа и т. д. но больше предпочитаю сходить на ваш искренний добрый концерт и послушать "о любви", чем непонятную рок музыку (никому не в обиду);
  • Какой миленький, божечки;
  • Симпатяга;

&quot;Будущая рок звезда&quot;: Ирина Билык покорила сеть фото подросшего сына

Скриншот с Instagram

  • Будущая рок звезда;
  • Красивый мальчик! Девчонки, берегитесь, разобьет сердечки! 
  • Стильно!

&quot;Будущая рок звезда&quot;: Ирина Билык покорила сеть фото подросшего сына

Скриншот с Instagram

Напомним, что Ирина Билык внезапно получила предложение руки и сердца от своего бывшего супруга Димы Коляденко.

Ранее сообщалось о том, что муж Ирины Билык Аслан Ахмадов растрогал до слез поздравлением в стихах.

Первые шаги в музыке: Регина Тодоренко сыграла на фортепиано вместе с сыном (видео) "А ты не лопнешь?" Леся Никитюк поразила своим одесским завтраком
Новости Украины Ирина Билыкшоубиз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь