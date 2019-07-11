"Буду зберігати вічність!" Регіна Тодоренко похвалилася ексклюзивними фото з весілля

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча розповіла про своє розкішне весільне плаття

Регіна Тодоренко і Влад Топалов 3 липня відсвяткували розкішне італійське весілля у місті Сорренто. Торжество тривало цілих три дні, а для гостей був введений суворий дрес-код. Крім того, як виявилося, Влад і Регіна заборонили присутнім знімати свято на камеру. Саме торжество пройшло на розкішній віллі Асторія з видом на чудові навколишні краєвиди. Регіна і Влад вирішили потішити шанувальників ексклюзивними кадрами, і тепер публікують знімки зі свята і діляться своїми емоціями на сторінках в Instagram. Ведуча вирішила відкрити завісу таємниці і показала весільний фотосет для журналу ОК!, а також трохи розповіла про своє вбрання нареченої.

Так, Регіна та Влад не можуть досі повірити, що вони вже чоловік і дружина. "Досі в шоці – невже ми чоловік і дружина?" - свідчить заголовок на обкладинці.

Зірка "Орла и Решки" зізналася, що над її весільним вбранням майстри працювали всього три тижні, а це дуже маленький термін для подібних замовлень! Зате результат перевершив всі очікування Регіни, тому вона вирішила, що сукня буде переходити у спадок всім жінкам в її родині.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Моє плаття розробляли нереальні майстри зі швидкістю світла, так як часу було всього 3 тижні, що нетипово для наречених, адже зазвичай ми всі плануємо за півроку-рік! Але це не про мене. По-моєму, вийшло казково красиво! Я відчувала себе Джульєттою у своєму весільному платті. Мені здається, воно підкреслює всю легкість мого характеру. Вибачте за надмірні хвастощі, але я знаю точно, що це плаття буду зберігати вічність, а потім ще й свою дочку і внучку змушу одягнути", - заявила ведуча.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Також вона показала два знімки, на яких позує разом з чоловіком Владом Топаловим. На Регіні – дві різні білосніжні сукні. На першому фото – романтичний наряд з ліфом, оформленим під корсет, а також круглим вирізом-декольте і довгими рукавами.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"У нас була таке весілля, про яку я і мріяти не могла. Мені хочеться лише сказати слова подяки своєму чоловікові Владу Топалову, своїй великій родині і тим талановитим людям, які створили для нас фантастичне свято!" - написала Регіна.

Шанувальники почали активно обговорювати образи нареченого і нареченої і ділиться своїми враженнями під фото.

"Региночка, ви класні", "Регіна, ви дуже гарна пара і красива", "Які гарні!", "Регінка-прекрасна!", "Ти така гарна та ніжна!", "Красунчики! Вітаю! Любові вам!" - писали шанувальники пари.

Скріншот коментарів

Раніше Влад Топалов показав фото в стильному святковому костюмі і поділився емоціями від власного весілля.