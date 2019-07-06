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Стало відомо, де Регіна Тодоренко і Влад Топалов проводять медовий місяць

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.07.2019 - 14:45
Стало відомо, де Регіна Тодоренко і Влад Топалов проводять медовий місяць
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Зіркова пара після весілля відразу відправилися в подорож на райський острів

Через кілька днів після весільної церемонії в Соренто Влад Топалов і Регіна Тодоренко, зберігаючи традиції молодят, вирушили у весільну подорож. Про те, що пара попрямувала в Грецію телеведуча поспішила показати багатомільйонної армії шанувальників в Instagram. Знаменитість поділилася в сториз кількома короткими відео початку романтичного відпочинку.

Згідно геотегам зіркова пара полетіла в невелике курортне містечко Аниссарас на найбільшому острові Греції Криті, зупинившись в готельному номері з персональним басейном.

Телеведуча записала кілька традиційних для Instagram знаменитості ранкових відео. На одному з яких вона показала свій сніданок — млинці, мед і кава.

Відео : (twitter.com/glam_wish)

«Ну все, починаю чревоугоднічати, відпочивати...!» — прокоментувала відео Регіна.

А на іншому, Влад займається біля невеликого басейну. Музикант займається спортом і стрибає на скакалці, поки дружина таємно його знімає.

 

Відео : (twitter.com/glam_wish)

Про те, що малюк поїхав разом із зірковими батьками стало відомо з фото в сториз Регіни з проханням до своїх шанувальників, які збираються на цей же курорт, прихопити пару пачок дитячого харчування, яке їсть їхній син, але купити яке в цих краях неможливо.

Стало відомо, де Регіна Тодоренко і Влад Топалов проводять медовий місяцьФото: (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що одна з подружок нареченої розсекретила всі подробиці весільного дрес-коду Регіни Тодоренко. Вона в соцмережах описала чому їй не вдалося уникнути паніки і передвесільній метушні.

Та й сама Регіна Тодоренко здивувала подробицями весільної церемонії, зізнавшись що по-справжньому відчувала перед весіллям.

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Новини України Влад ТопаловсвадьбаРегіна Тодоренко
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