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Українська ікона стилю: Лілія Ребрик вразила формами в червоному вбранні

Lite » Мода 13.12.2019 - 11:22
Українська ікона стилю: Лілія Ребрик вразила формами в червоному вбранні
Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Лілія Ребрик демонструє черговий жіночний образ

Лілія Ребрик, яка раніше зворушливо привітала чоловіка з днем народження, не перестає зачаровувати багатотисячну армію шанувальників своїми яскравими і дуже стильними образами. Все ж українська актриса театру і кіно також є телеведучою на каналі "Україна", де разом із Анатолій Анатолічем веде ранкове шоу. Так що не дивно, що українська красуня ледь не щодня балує підписників стильними виходами. На цей раз Ребрик віддала перевагу елегантному костюму з "народними мотивами".

Так, перед телеглядачами чергового випуску ранкового шоу "Ранок з Україною" Лілія Ребрик з'явилася в костюмі від одного з українських дизайнерів. Червоне приталене плаття ідеально підкреслює струнку фігуру своєї власниці. У комплекті з платтям також йде витончений жакет, прикрашена різнокольоровою вишивкою у вигляді польових квітів. Більш того, такий же вишивкою жакет прикрашений і зі спини.

Образ Ребрик довершують зелені лакові туфлі. Волосся злегка завите у великі локони. А ось макіяж зроблений з акцентом на червоні губи.

“Налаштовуйте себе на красу — внутрішню і зовнішню — кожного дня! Червоний не тільки підіймає настрій, він надихає! А у вашому гардеробі багато червоних речей?" - підписали новий пост на сторінці програми у соцмережах.

Українська ікона стилю: Лілія Ребрик вразила формами в червоному вбранні

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

До речі, цікаво, що Анатолій Анатоліч також вибрав вбрання в народному стилі - білосніжна вишиванка з червоною вишивкою, а також прості сині джинси, білі кросівки. Вийшов сучасний стильний образ.

Українська ікона стилю: Лілія Ребрик вразила формами в червоному вбранні

Телеведучі Анатолій Анатоліч і Лілія Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Шанувальники ведучої поспішили залишити захоплені коментарі під її новим образом:

  • "Шикарні туфлі"
  • “Лілія! А ж кольри в одязі, котрих ви уникаєте? Здається, вам все пасує”
  • “Як Ільяс Сахтара казав: "Червоний пасує всім, тільки треба вибрати відтінок"
  • “Очень идёт! Супер!!”
  • “Дуже пасує. Ти супер”
  • “Обожнюю червоний колір!!! Маю багато червоного вбрання, до речі, Лілі дуже пасує червоний!!”
  • “Красотка”
  • “Красавица!!”

Українська ікона стилю: Лілія Ребрик вразила формами в червоному вбранні

Скріншот коментарів: instagram.com/ranok_ua

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик поділилася спогадами про вагітність.

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