Моя перша вишиванка: дружина Дмитра Комарова показала архівне фото себе 17-річної

Дівчина поділилася цікавою історією свого першого національного вбрання
Беззмінний ведучий передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров проводить карантин з коханою дружиною Олександрою Кучеренко. Колишня "Міс Україна", а нині студентка і телеведуча балує коханого кулінарними шедеврами і показує в мережі, як підтримує форму під час самоізоляції. При цьому Дмитро зізнається, що йому вже дуже складно сидіти в чотирьох стінах, адже він звик сміливо вирушати в найнебезпечніші куточки нашої планети. 21 травня в Україні відзначається День вишиванки та багато зірок вихваляються своїми етно-нарядами.
Саша ж вирішила показати свою першу вишиванку і поділитися історією її появи. Дівчина опублікувала архівний кадр, на якому їй всього 17 років. Кучеренко позує в білому платті-вишиванці з вишивкою червоних та синіх кольорів і оголеними плечима. Тонку талію вона підкреслила паском і променисто посміхається на камеру.
За словами красуні, знімки саме з цієї фотосесії вона відправляла на кастинг конкурсу краси "Міс Україна".
Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)
"День, коли стрічка новин рясніє українською вишивкою і стає неймовірно красивою)) На цьому фото мені 17 років, і це - моя перша вишиванка. Виробляли її на замовлення у моєму рідному Дніпрі, а пасок до неї я купила вже на Андрївському узвозі, коли переїхала в Київ. Потім була ця, одна з перших моїх професійних фотосесій, фото з якої я далі надсилала на кастинг #місукраїна Роки ідуть, а пам’ять залишається. Вона захована у різнобарвних українських візерунках, витканих на полотні. Кожен сам вишиває свою історію життя, а вишиванки зберігають її в собі. Тому так важливо цінувати цю традицію і берегти пам’ять поколінь. Це фантастичне вбрання личить кожному українцю і своїми нитками єднає всіх нас, де б ми не були. Зі святом вишиванки, друзі!" - поділилася Кучеренко.
Шанувальники не поскупилися на захоплені компліменти для дружини Комарова і зазначили, що Саша зовсім не змінилася і все така ж красуня українка.
Скріншот коментарів
Раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко розкрила секрети догляду за собою і повідомила, що вона віддає перевагу натуральності.
Автор: Марина Настевіч