Я за натуральність: дружина Дмитра Комарова розповіла про домашній догляд за собою

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

За словами дівчини, вона зовсім не страждає від закриття салонів краси

Через стрімке поширення коронавіруса по планеті у багатьох країнах введений режим карантину, в тому числі і в Україні. Це досить суттєво вплинуло на життя як простих українців, так і зірок шоу-бізнесу - усі вони змушені сидіти вдома. Втім, знаменитості знаходять вихід із ситуації і продовжують залишатися на зв'язку з шанувальниками, діляться в мережі списками улюблених серіалів або ж цікавих справ. Дружина Дмитра Комарова, модель і телеведуча Олександра Кучеренко, у свою чергу, опублікувала топ улюблених книг.

У новій публікації красуня відреагувала на страждання багатьох дівчат про те, що перестали працювати салони краси і перукарні. Олександра зазначила, що для неї це зовсім не стало проблемою, так як у неї все натуральне і вона чудово вміє доглядати за собою в домашніх умовах.

Кучеренко супроводила свої роздуми на цю тему досить пікантними фото, зробленими у ванній кімнаті. На них вона відображена в білому халаті, який кокетливо приспущений на одному плечі. Волосся дівчина залишила розпущеним, а на обличчі в неї легкий макіяж.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

На наступних кадрах Саша з рушником на голові наносить на обличчя зволожуючий засіб.

"Як багато в інтернеті з'явилося жартів і мемів про закриття салонів краси. В стилі: «скоро на вулицях ми побачимо видовище страшніше вірусу» або «ось яка вона - твоя натуральність»... Ну, насправді жарти про вірус я не визнаю. Але треба зазначити, що для багатьох дівчат це правда реальна трагедія! Що ж робити з покритими гелем нігтями, зрощеними бровами, відпадаючими віями і відрослим корінням волосся? Не кажучи вже про звичні макіяж, укладання та масажі. А відповідь проста: дівчата, а давайте самі доглядати за собою і наводити красу в домашніх умовах))? Такі несподівані обставини показують, що це не проблема, а ще - наскільки важливий щоденний індивідуальний підхід. І догляд за собою. Завжди. Часто в поспіху і справах ми забуваємо подбати про себе, сподіваючись, що один короткостроковий візит в салон все виправить. Але краса вимагає стабільного, тривалого і обдуманого догляду, а не «жертв» на карантині", - поділилася дружина Комарова.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

За словами ведучої, прості домашні ритуали по догляду цілком здатні підтримувати вашу красу без всяких салонів. Кучеренко дала дівчатам кілька корисних порад, які особисто випробувала на собі.

"Особисто мене закриття салонів краси не торкнеться - я за натуральність у всьому: природний колір волосся, своя форма брів, довжина нігтів, вії мої. І я повністю довіряю собі. А вже коли домашні ритуали по догляду за обличчям і волоссям входять в щоденну звичку, то це вже не потрібно особливих зусиль і великої кількості часу! Наприклад, французький бренд, обличчям якого я стала в Україні, розробив метод "savonnage", який допомагає не забувати наносити на обличчя зволожуючу/живильну/відновлюючу маску. Вона активно діє 5-7 хвилин. Рівно стільки ж зазвичай ми витрачаємо на традиційну ранкову гігієну. Просто кладеш баночку з маскою біля зубної щітки - і забути про неї вже неможливо. Чому б не нанести маску, поки чистиш зуби, а змити її під час того, як приймаєш душ? Це дуже легко і швидко) А головне - результативно, якщо є регулярність! Тоді не доведеться вносити пункт "догляд за обличчям" у свій список "must do" на карантині", - запропонувала Кучеренко.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Наостанок Саша закликала всіх берегти себе і не забувати мити руки.

"А коли карантин все-таки закінчиться, звичка повинна залишитися. Як і інші заходи - наприклад, мити руки потрібно завжди, незалежно від епідемії, не тільки зараз. Це культура і турбота про себе. Бережіть себе, любіть, піклуйтеся і пам'ятайте, що краса врятує світ", - підсумувала модель.

Нагадаємо, що Дмитро Комаров зізнався, чи ревнує Олександру Кучеренко. Він також розповів історії самих спонтанних подорожей їх пари.