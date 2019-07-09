"Будемо розповідати онукам": Катя Осадча вразила эсклюзивными фото з шоу Голос.Діти

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведучі поділилися найбільш емоційними моментами фіналу

Фінал шоу Голосі. Діти 5 відгримів 7 липня, тоді ж стало відомо ім'я переможця проекту. Ним став юний грузинський талант Олександр Зазарашвілі. Зірковими тренерами хлопчика був популярний дует "Время и Стекло" - Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній-Позитив. Ведучі шоу, сімейна пара Катя Осадча та Юрій Горбунов також не успустили можливості зафіксувати на пам'ять зворушливі моменти фіналу і поділилися ефектними фото із знімального павільйону.

Що стосується образу Каті, то на суперфіналі телеведуча з'явилася в шикарному вечірньому платті-міді нюдового відтінку з вишивкою. Вона доповнила вбрання лаконічними червоними туфлями, які гармонійно поєднувалися не тільки з сукнею, але і макіяж з акцентом на червоні губи.

Катя позувала з чоловіком, а також в оточення всієї творчої команди проекту. Крім того, вона показала найемоційніший момент суперфіналу – сльози щастя переможця проекту в оточенні ведучих, наставників та інших учасників.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Фінал Голос.Діти у фотографіях. Колись, років через двадцять, будемо переглядати ці фото і розповідати дітям і онукам, що цей тепер відомий артист, тоді, у далеко у 2019 брав участь у дитячому шоу. Наші фіналісти 100% стануть зірками!" - залишила вона натхненний підпис.

Юрій Горбунов та Катя Осадча у фіналі шоу Голос. Діти 5-го сезону (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники по достоїнству оцінили вишукане вбрання Каті, залишивши для неї безліч щирих комлиментов, а також розділили з ведучою радісні емоції.

"Шикарна Катерина, в стильному платті!", "Катерино, Ви неймовірна! У цьому образі особливо ніжна і красива!", "Дуже гарна сукня! Вам личить", "Класний образ", "Яка гарна! Просто неймовірна", "Вам до лиця це плаття", "Божественна!", "У Вас дуже красивий образ", "Ви така гарна!" - писали фоловери.

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча вже ділилася знімками з фіналу шоу Голос.Діти 5, показавши найбіль вражаючі моменти закулісся.