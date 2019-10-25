"Навчилася цьому почуттю": Надія Мейхер розповіла про заміжжя і материнство

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Співачка зізналася, що не очікувала стати матір'ю трьох дітей

Колишня зірка групи "ВІА Гра", а нині успішна сольна співачка, дизайнер і починаюча актриса Надія Мейхер нещодавно розповіла, чому так і не вийшла заміж за батька своєї першої дитини, сина Ігоря від бізнесмена Олександра Ліщенка. За словами артистки, на той момент свобода і творча реалізація виявилися для неї важливіше сім'ї. Однак згодом вона все ж зустріла свою долю - і вийшла заміж.

До цього вона зустрічала на своєму шляху невідповідних їй чоловіків.

"Скільки я бачила чоловіків, які в бізнесі – гіганти думки, а в особистому житті перетворюються у дитину, яка починає залежати від тебе і намагається зробити тебе залежною", – розповіла Надія в "Ранку з Україною".

Все змінити зміг тільки один чоловік, який і став її парою – бізнесмен Михайло Уржумцев.

"Коли я зустріла, так сказати свою долю – Михайлика, у нас був дуже непростий період. Начебто мій чоловік, але як же знайти себе в цих відносинах? З часом, звичайно, я навчилася цьому почуттю, що у мене є сім'я", – зізналася Мейхер.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

У 2012 році у пари народилася дочка Аня. Тільки її народження змусило співачку нарешті покинути "ВІА Гру", а ще через три роки у подружжя народилася друга дочка – Марія. Надія зізналася, що не очікувала цього.

"Я не очікувала, що стану матір'ю трьох дітей. Я неймовірно щаслива, але до цього я не готувалася. Не очікувала, що можу бути такою мамою, яка переживає іноді навіть не туди, куди потрібно. Мамою, яка так піклується", – прокоментувала знаменитість.

Фото: син Надії Мейхер Ігор (instagram.com/nadyameiher)

Раніше Надія Мейхер показала просто-таки ідеальну розтяжку. Співачка активно займається танцями, зокрема, балетом і з легкістю може сісти на шпагат.

До речі, Надія Мейхер вразила мережу історією з бурхливої юності. Майбутня зірка не могла похвалитися ідеальною поведінкою і сама назвала себе "відірви та викинь".