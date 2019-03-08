"Брутально-сексуально": Леся Нікітюк оригінально привітала жінок

Телеведуча блиснула ще одним своїм талантом, на цей раз письменницьким

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно прошлась по родному городу в стильном образе, не осталась в стороне от поздравлений с 8 марта. На своей страничке Instagram Леди Ле разместила забавный стих собственного сочинения, посвященный празднику весны и, конечно же, украинкам.

8 березня настало

Потепліло навкруги...

В дівчат квіти й подарунки

А в чоловіків... борги

Happy women’s day

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики оценили юмор знаменитости, однако, больший ажиотаж вызвало фото красотки. Леся в вечернем платье довольно высоко подняла свою длинную ногу на поручень лифта, чем придала пикантности кадру. В руках телеведущей был огромный букет тюльпанов, который небрежно рассыпался по полу кабины. Свой праздничный образ звезда дополнила томным взглядом прямо в камеру.

В комментариях под постом разразилась буря, в которой фанаты решили обсудить необычный посыл фото Леси и ее невероятно длинные ноги.

"Брутально-сексуально", - shumilov87

"Воу воу воу небезпечна", - karolinka7777

"Ты такая красивая, с праздником тебя, пупсик мой", - sevilyalife1

"Шикарна как всегда!" - ksjushentsia

"Брутально, але дуже сексуально!І в точку сказано!" - vm_shevchenko

"С 8 марта!!! Жгучая красотка!!!" - velbas13

"Леся, якi гарнi ноги", - sunflower.jewelry.store

"Ну ты блин крутая, агонь баба", - leon_tatya

"Лэся, а ты секси... С праздником тебя!" - mariyaguseva79

"У неё сил нет букет держать, устала от поздравлений", - gaidaenkoandrej

"Леся, якi гарнi ноги", - sunflower.jewelry.store

"Ноги бесконечны", - evx76.

Напомним, недавно Леся Никитюк трогательно поздравила свою маму с днем рождения.

А еще фигуру Леси Никитюк в соблазнительном боди сравнили с Олей Поляковой, кроме того ее шапка напомнила поклонником какошник "Королевы ночи2.