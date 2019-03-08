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"Брутально-сексуально": Леся Нікітюк оригінально привітала жінок


Телеведуча блиснула ще одним своїм талантом, на цей раз письменницьким

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно прошлась по родному городу в стильном образе, не осталась в стороне от поздравлений с 8 марта. На своей страничке Instagram Леди Ле разместила забавный стих собственного сочинения, посвященный празднику весны и, конечно же, украинкам.

8 березня настало
Потепліло навкруги...
В дівчат квіти й подарунки
А в чоловіків... борги
Happy women’s day 

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики оценили юмор знаменитости, однако, больший ажиотаж вызвало фото красотки. Леся в вечернем платье довольно высоко подняла свою длинную ногу на поручень лифта, чем придала пикантности кадру. В руках телеведущей был огромный букет тюльпанов, который небрежно рассыпался по полу кабины. Свой праздничный образ звезда дополнила томным взглядом прямо в камеру. 
В комментариях под постом разразилась буря, в которой фанаты решили обсудить необычный посыл фото Леси и ее невероятно длинные ноги.

  • "Брутально-сексуально", - shumilov87
  • "Воу воу воу небезпечна", - karolinka7777
  • "Ты такая красивая, с праздником тебя, пупсик мой", - sevilyalife1
  • "Шикарна как всегда!" - ksjushentsia
  • "Брутально, але дуже сексуально!І в точку сказано!" - vm_shevchenko
  • "С 8 марта!!! Жгучая красотка!!!" - velbas13
  • "Леся, якi гарнi ноги", - sunflower.jewelry.store
  • "Ну ты блин крутая, агонь баба", - leon_tatya
  • "Лэся, а ты секси... С праздником тебя!" - mariyaguseva79
  • "У неё сил нет букет держать, устала от поздравлений", - gaidaenkoandrej
  • "Леся, якi гарнi ноги", - sunflower.jewelry.store
  • "Ноги бесконечны", - evx76.

Напомним, недавно Леся Никитюк трогательно поздравила свою маму с днем рождения.

А еще фигуру Леси Никитюк в соблазнительном боди сравнили с Олей Поляковой, кроме того ее шапка напомнила поклонником какошник "Королевы ночи2.

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