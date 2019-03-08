"Брутально-сексуально": Леся Нікітюк оригінально привітала жінок

Телеведуча блиснула ще одним своїм талантом, на цей раз письменницьким
Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно прошлась по родному городу в стильном образе, не осталась в стороне от поздравлений с 8 марта. На своей страничке Instagram Леди Ле разместила забавный стих собственного сочинения, посвященный празднику весны и, конечно же, украинкам.
8 березня настало
Потепліло навкруги...
В дівчат квіти й подарунки
А в чоловіків... борги
Happy women’s day
Подписчики оценили юмор знаменитости, однако, больший ажиотаж вызвало фото красотки. Леся в вечернем платье довольно высоко подняла свою длинную ногу на поручень лифта, чем придала пикантности кадру. В руках телеведущей был огромный букет тюльпанов, который небрежно рассыпался по полу кабины. Свой праздничный образ звезда дополнила томным взглядом прямо в камеру.
В комментариях под постом разразилась буря, в которой фанаты решили обсудить необычный посыл фото Леси и ее невероятно длинные ноги.
Напомним, недавно Леся Никитюк трогательно поздравила свою маму с днем рождения.
А еще фигуру Леси Никитюк в соблазнительном боди сравнили с Олей Поляковой, кроме того ее шапка напомнила поклонником какошник "Королевы ночи2.