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Леді досконалість: Леся Нікітюк пройшлася по рідному місту в стильному образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.03.2019 - 15:57
Леді досконалість: Леся Нікітюк пройшлася по рідному місту в стильному образі
Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча полонила шанувальників зовнішнім виглядом

Відома українська шоувумен і телеведуча Леся Нікітюк приїхала в рідний Хмельницький з важливою місією – привітати улюблену маму Катерину Петрівну з днем народження. Вона показала спільне фото з найдорожчою людиною на землі. Шанувальники відзначили квітучий зовнішній вигляд жінки і приєдналися до побажань. Користуючись нагодою, знаменитість вирішила прогулятися по місту дитинства і юності, показавши фото у весняному образі на сторінці в Instagram.

Стильна Леся вирушила на променад в класичному чорному пальто, вузьких штанях по фігурі і білій кофті з яскравим принтому. Образ зірка доповнила трендовими чорними окулярами. На пальці у неї красується витончена каблучка, таємницю якої вона розкрила підписникам під час свого візиту до Берліну.

Вона залишила лаконічний і красномовний коментар англійською мовою: "Папарацции", зазначивши свою подруга, яка стала автором fashion-фото.

Леді досконалість: Леся Нікітюк пройшлася по рідному місту в стильному образі

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Елегантний look Нікітюк привів у захват фоловерів. Вони відзначили, що зірка виглядає жіночно і неперевершено.

"Яка стильна", "Відмінне фото", "Супер! Стильно!", "Шикарне фото!", "Яка Ви красуня в цьому вбранні!", "Леді! Просто до досконалості! Леді Ле, так тримати! Вищий клас!", "Леся ти найкраща", "Стильно", "Вау, супер", - не стримували напливу емоцій від побаченого користувачі мережі.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк продовжує охоче ділитися пляжними фото зі свого відпочинку на Мальдівських островах. Вона опублікувала чуиттєвий знімок в бікіні на заході сонця.

Відео: РБК-Україна

Несподівано! Леся Нікітюк "засвітилася" в компанії нового "холостяка" Superwoman: Леся Нікітюк здивувала мережу своїми умінням
Новини України Леся Нікітюк
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