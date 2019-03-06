Леся Нікітюк показала молоду маму і зворушливо привітала її з днем народження

Шанувальники Лесі відзначили, що вона дуже схожа на маму
Леся Нікітюк, яка раніше в бікіні захопила тропічним фото, вирушила спеціально в своє родне місто Хмельницький, щоб привітати свою маму — Нікітюк Катерину Петрівну. Мама відомої української телеведучої святкує 6 березня день народження.
Звичайно ж, Леся приїхала до рідної людини не з порожніми руками. На своїй instagram-сторінці Леся показала розкішний букет тульпанів, який подарувала мамі. Також на відео Нікітюк назвала маму "почесною мешканкою України".
Трохи пізніше Леся Нікітюк опублікувала спільне фото з мамою, звернувшись до неї ніжно "мамочка" і назвавши її "кохана Кет, Кетрін".
"Бережіть своїх мам... #багиняламината #мамаБагині", — підписала знімок Нікітюк, супроводивши його кумедними хештегом.
Леся Нікітюк з мамою Катериною Петрівною (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
До речі, багато передплатники Леся поспішили приєднатися до привітань. Багато також зазначили, що Леся дуже схожа на свою маму, яка при цьому виглядає молодо.
Леся Нікітюк подарувала мамі букет тюльпанів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Нікітюк з мамою (фото: instagram.com/198ekaterina)
Нагадаємо, до цього Леся Нікітюк в одному рушнику "запалила" разом з MARUV.
Також Нікітюк жартома запропонувала свою кандидатуру на Євробачення 2019.