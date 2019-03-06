Леся Нікітюк показала молоду маму і зворушливо привітала її з днем народження

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі відзначили, що вона дуже схожа на маму

Леся Нікітюк, яка раніше в бікіні захопила тропічним фото, вирушила спеціально в своє родне місто Хмельницький, щоб привітати свою маму — Нікітюк Катерину Петрівну. Мама відомої української телеведучої святкує 6 березня день народження.

Звичайно ж, Леся приїхала до рідної людини не з порожніми руками. На своїй instagram-сторінці Леся показала розкішний букет тульпанів, який подарувала мамі. Також на відео Нікітюк назвала маму "почесною мешканкою України".

Трохи пізніше Леся Нікітюк опублікувала спільне фото з мамою, звернувшись до неї ніжно "мамочка" і назвавши її "кохана Кет, Кетрін".

"Бережіть своїх мам... #багиняламината #мамаБагині", — підписала знімок Нікітюк, супроводивши його кумедними хештегом.

Леся Нікітюк з мамою Катериною Петрівною (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, багато передплатники Леся поспішили приєднатися до привітань. Багато також зазначили, що Леся дуже схожа на свою маму, яка при цьому виглядає молодо.

"З іменинницею! Нехай мама буде довго-довго здорова і радіє успіхам своєї доці!"

"Леся, у тебе дуже гарна мама!!! Здоров'я і бажаю удачі! І жіночого щастя!"

"З днем народження. Вона Вас добре виховала"

"Ви красуні і схожі"

"Тепер я знаю, в кого ти вдалася така гарнюня"

"Дві красуні!"

"Мама щаслива, бо в неї супер доця! З іменинницею вас"

"А мама у вас красуня"

"Мама красуня. Дівчатка ви прекрасні. Здоров'я та любові вам"

"Дві красунечки... з святом, з весною, з радістю!"

Леся Нікітюк подарувала мамі букет тюльпанів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк з мамою (фото: instagram.com/198ekaterina)

Нагадаємо, до цього Леся Нікітюк в одному рушнику "запалила" разом з MARUV.

Також Нікітюк жартома запропонувала свою кандидатуру на Євробачення 2019.