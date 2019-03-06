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Леся Нікітюк показала молоду маму і зворушливо привітала її з днем народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.03.2019 - 16:23
Леся Нікітюк показала молоду маму і зворушливо привітала її з днем народження
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі відзначили, що вона дуже схожа на маму

Леся Нікітюк, яка раніше в бікіні захопила тропічним фото, вирушила спеціально в своє родне місто Хмельницький, щоб привітати свою маму — Нікітюк Катерину Петрівну. Мама відомої української телеведучої святкує 6 березня день народження.

Звичайно ж, Леся приїхала до рідної людини не з порожніми руками. На своїй instagram-сторінці Леся показала розкішний букет тульпанів, який подарувала мамі. Також на відео Нікітюк назвала маму "почесною мешканкою України".

Трохи пізніше Леся Нікітюк опублікувала спільне фото з мамою, звернувшись до неї ніжно "мамочка" і назвавши її "кохана Кет, Кетрін".

"Бережіть своїх мам... #багиняламината #мамаБагині", — підписала знімок Нікітюк, супроводивши його кумедними хештегом.

Леся Нікітюк з мамою

Леся Нікітюк з мамою Катериною Петрівною (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, багато передплатники Леся поспішили приєднатися до привітань. Багато також зазначили, що Леся дуже схожа на свою маму, яка при цьому виглядає молодо.

  • "З іменинницею! Нехай мама буде довго-довго здорова і радіє успіхам своєї доці!"
  • "Леся, у тебе дуже гарна мама!!! Здоров'я і бажаю удачі! І жіночого щастя!"
  • "З днем народження. Вона Вас добре виховала"
  • "Ви красуні і схожі"
  • "Тепер я знаю, в кого ти вдалася така гарнюня"
  • "Дві красуні!"
  • "Мама щаслива, бо в неї супер доця! З іменинницею вас"
  • "А мама у вас красуня"
  • "Мама красуня. Дівчатка ви прекрасні. Здоров'я та любові вам"
  • "Дві красунечки... з святом, з весною, з радістю!"

Леся Нікітюк показала молоду маму і зворушливо привітала її з днем народженняЛеся Нікітюк показала молоду маму і зворушливо привітала її з днем народження

Леся Нікітюк подарувала мамі букет тюльпанів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк с мамой

Леся Никитюк с мамой

Леся Нікітюк з мамою (фото: instagram.com/198ekaterina)

Нагадаємо, до цього Леся Нікітюк в одному рушнику "запалила" разом з MARUV.

Також Нікітюк жартома запропонувала свою кандидатуру на Євробачення 2019.

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