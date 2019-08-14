Брат співака Дмитра Колдуна прийшов на Х-фактор

Екс-ведучий проекту "Феномен" на телеканалі СТБ Георгій Колдун прийшов на кастинг 10 сезону вокального шоу Х-фактор. Співак розповів, чому саме зараз вирішив показати свій талант суддям-Х, а також зізнався, чи радився з приводу участі в шоу з рідним братом – відомим білоруським співаком Дмитром Колдуном.

"Мені подобається проект і сам формат. Мені подобається, як знімає СТБ, адже я працював там 9 років тому над проектом "Феномен" і бачив всі процеси зсередини. Мені 42 роки, це вже не дитячі якісь подвиги, просто вирішив спробувати. Нічого надприродного за цим не стоїть, - коментує Георгій своє рішення про участь у шоу. - Чому зараз? Це скоріше збіг обставин. У мене дуже багато концертів у Білорусі — з живим складом, сольних. У якийсь момент захотілося знайти іншу аудиторію. Х-фактор, незалежно від результату, дасть можливість проявити себе в тій музиці і манерою виконання, в якій можу щось продемонструвати".

Георгій Колдун (фото: прес-служба СТБ)

Дмитро Колдун - Вертольоти

При цьому, нікому з рідних Георгій не повідомив про те, що вирішив спробувати себе на Х-факторі, а також зізнався, що зі своїм братом Дмитром Колдуном вони зазвичай не радяться.

"Ми ділимося якимись приємними речами або інформацією. В цьому плані більше потрібна підтримка і аналіз того, що відбувається. Для мене це важливіше, ніж якісь настанови", - додав він.

Зазначимо, що проект Х-Фактор відзначає свій 10-й день народження, тому на грандіозне святкування збираються всі найяскравіші зірки шоу-бізнесу. На зйомки кастингів приїхав і тренер шоу "Зважені та щасливі" Іраклі Макацарія. Макацарія поміркував про таланти майбутньої дружини!

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