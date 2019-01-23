"Довіряю сокровенне": Іраклі Макацарія зізнався, з ким ділиться усіма секретами

Відео: YouTube/ Маша Єфросиніна

Грузинський бізнесмен, продюсер і один з бажаних українських холостяків, що підкорив паркет проекту Танці з зірками і серця телеглядачів, Іраклі Макацарія дав особисте інтерв'ю Маші Ефосининій, опубліковане на її YouTube-каналі, і розповів про важливу людину у своєму житті,з якою звик ділитися всім.

Іраклі назвав ім'я того, кому довіряє все найпотаємніше, хто знає всі його таємниці, а також знаходиться поруч в ключові моменти життя. Це друг дитинства бізнесмена на ім'я Давид. Хлопці не тільки разом вчилися в школі, але і потупили в один вищий навчальний заклад. Вони так зблизилися, що навіть їх сім'ї стали кращими друзями.

"Є друг мого дитинства - Давид. Він, до речі, був з дружиною на фіналі Танців з зірками. Він був у "Холостяку", коли я знайомив дівчат з друзями. Він живе і працює в Казахстані, я хрестив його сина, був свідком на весіллі. Ми дружимо з сьомого класу. Дружили в школі, ходили до одного репетитора на англійську, подружилися наші мами, потім тата, наші сім'ї – кращі друзі. За традицією зустрічаємо Новий рік у мене, потім переходимо до нього або навпаки", - з гордістю зазначив завидний наречений.

Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/maqatsa)

Коли постало питання про вступ до університету, Іраклі цілком довірився Давиду, який зробив вибір за двох.

"Коли я рік жив у США, це була програма обміну школярів, мені треба було повертатися в Грузію і вступати в університет. Я набрав мого друга і запитав, які є престижні університети, що цікавого. Він каже: "Кавказька Бізнес Школа вважається самою крутою, ось маркетинг – перспективна тема". І ми поступили разом, я йому довірився", - зізнався бізнесмен.

Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/maqatsa)

Крім того, саме друзям Макацарія розповідає про особисте життя, дівчат і пов'язаних з ними душевних переживаннях і тривогах.

"Ті історії, які знають мої друзі, особисті історії, переживання, не знає навіть моя сім'я. Наприклад, про одну тему мої рідні дізналися лише під час зйомок "Холостяка", - підкреслив він.

Раніше Іраклі Макацарія назвав жіночі якості, які приваблюють його, а також зробив інтимні зізнання про особисте життя і свої уподобання.

Нагадаємо, що фіналіст проекту Танці з зірками Іраклі Макацарія похвалився ідеальним торсом на відпочинку, "нарвався" на компліменти шанувальниць.