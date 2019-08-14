Брат певца Дмитрия Колдуна пришел на Х-фактор

Экс-ведущий проекта "Феномен" на телеканале СТБ Георгий Колдун пришел на кастинг 10 сезона вокального шоу Х-фактор. Певец рассказал, почему именно сейчас решил показать свой талант судьям-Х, а также признался, советовался ли по поводу участия в шоу с родным братом – известным белорусским певцом Дмитрием Колдуном.

"Мне нравится проект и сам формат. Мне нравится, как снимает СТБ, ведь я работал там лет 9 назад над проектом "Феномен" и видел все процессы изнутри. Мне 42 года, это уже не детские какие-то подвиги, просто решил попробовать. Ничего сверхъестественного за этим не стоит, - комментирует Георгий свое решение об участии в шоу. - Почему сейчас? Это скорее такое стечение обстоятельств. У меня очень много концертов в Белоруссии — с живым составом, сольных. В какой-то момент захотелось найти другую аудиторию. Х-фактор, вне зависимости от результата, даст возможность проявить себя в той музыке и манере исполнения, в которой могу что-то продемонстрировать".

Георгий Колдун (фото: пресс-служба СТБ)

Дмитрий Колдун - Вертолёты

При этом, никому из родных Георгий не сообщил о том, что решил попробовать себя на Х-факторе, а также признался, что со своим братом Дмитрием Колдуном они обычно не советуются.

"Мы делимся какими-то приятными вещами или информацией. В этом плане больше нужна поддержка и анализ происходящего. Для меня это важнее, чем какие-то наставления", - добавил он.

Отметим, что проект Х-Фактор отмечает свой 10-й день рождения, поэтому на грандиозное празднование собираются все самые яркие звезды шоу-бизнеса. На съемки кастингов приехал и тренер шоу “Зважені та щасливі” Иракли Макацария. Макацария порассуждал о талантах будущей жены!

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