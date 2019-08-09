"Додатковий бонус: Іраклі Макацарія поміркував про таланти майбутньої дружини

Іраклі Макацарія (фото: прес-служба)

Макацарія також відповів, яким би був членом журі Х-фактора

Іраклі Макацарія зізнався, що дуже любить музику і завжди мріяв навчитися співати. А в дитинстві хотів бути схожим на Майкла Джексона. Про це бізнесмен та шоу-мен розповів за лаштунками вокального шоу Х-Фактор на телеканалі СТБ. Зазначимо, що проект відзначає свій 10-й день народження, тому на грандіозне святкування збираються всі найяскравіші зірки шоу-бізнесу. На зйомки кастингів приїхав і тренер шоу "Зважені та щасливі" Іраклі Макацарія.

“Я завжди хотів навчитися танцювати і співати як Майкл Джексон, дуже часто намагався повторювати його руху. Я з дитинства любив його творчість, музику, танці. А серед своїх улюблених виконавців можу назвати ще Джеймса Брауна, Джастіна Тімберлейка, Стінга і The Chemical Brothers", - зазначив Макацарія.

Крім того, Іраклі додав, що був би зовсім не проти, щоб співати вміла його друга половинка: “Я б хотів, щоб моя майбутня дружина вміла співати. Це додатковий бонус, вона могла б мені співати замість будильника. Це було б прикольно (посміхається)".

Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/maqatsa)

Пофантазував Іраклі і про те, яким би був членом журі Х-фактора і кого б взяв у свою команду.

“Якщо б я був членом журі Х-фактора, то я не був би поганим поліцейським. Швидше частіше говорив "так", ніж "ні". Я розумію, як складно учасникам. Вони і так переживають, у них є певний страх при виході на сцену. Я б оцінював об'єктивно і якщо побачив, що є талант і його варто розвивати, то я б сказав безумовно "так". Але водночас, якщо у людини немає здібностей до співу, і йому ніхто не може сказати про це, то я б взяв на себе цю відповідальність", - розповів він.

Нагадаємо, 10 сезоні етап кастингів українського Х-фактора перетворився в зоряний челлендж - четвірка суддів отримала можливість передати своє місце за столом журі колег по шоу-бізнесу. Так в крісла суддів повернулися Дмитро Шуров, Ніно Катамадзе, Олег Вінник та Ігор Кондратюк. Ведучою 10 сезону проекту стала актриса і телеведуча Даша Трегубова. Ще більше зірок привітають проект теплими побажаннями та яскравими виступами під час прямих ефірів.

Нагадаємо, раніше Іраклі Макацарія зізнався, з ким ділиться усіма секретами. Завидний холостяк з грузинським корінням розсекретив ім'я людини, якій довіряє все.

Також Макацарія зізнався Єфросиніній у своїх пікантних слабкостях.