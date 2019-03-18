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Божественні ніжки і талія: Даша Астаф'єва роздражнила пікантними фото зі зйомок нового кліпу


Шанувальники відзначили, що Астаф'єва просто ідеальна

Даша Астаф'єва днями порадувала шанувальників новим (і знову "гарячим") кліпом на пісню "Playmate". Безумовно, співачка не зрадила собі – відеоробота вийшла вельми провокаційною і відвертою. Для появи в кадрі Астаф'єва вибрала образ "а-ля диско 80-ті". Так, співачка приміряла пишну перуку із зачіскою афро, а також незвичайний чорний корсет, рясно декорований намистинками – немов "пористий шоколад". Власне, корсет, колготки-сіточки і ботильйони на екстремально високих підборах – і є весь образ Астаф'євої.

Кліп вийшов екстравагантний і з незвичайною кінцівкою. Але найголовніше, що в новій відеороботі шанувальники зможуть вдосталь насолодитися формами своєї улюблениці.

Після презентації кліпу Астаф'єва також поділилася з instagram-підписниками бекстейджем зйомок. На знімках Даша позує в повний зріст, демонструючи образ у всій красі. А також сидячи на високому стільці перед трюмо.

Спокуслива Даша Астаф'єва під час зйомок нового кліпу (фото: instagram.com/da_astafieva)

До речі, раніше Астаф'єва також подякувала своїй команді:

"Команда моя, кохана і прекрасна... Спасибі вам величезне за те, що ви всі такі малі, але вже такі круті і талановиті! Поруч з вами, я не така вже й бабуся", - з посмішкою зауважила Даша.

Шанувальники співачка поспішили залишити свої відгуки під новими фото:

  • "Ось це естетично гарно"
  • "Бездоганна"
  • "Даша краща з кращих. Обожнюю її просто"
  • "Дуже, дуже красиво"
  • "Ось це ніжки!"
  • "Просто космос"
  • "Яка нестерпно прекрасна"
  • "Ну очей не відірвати, я балдію, дивлячись на тебе!"
  • "Пожежа! Таке незаконно!"
  • "Ежевичка красива"

Нагадаємо, раніше спокуслива Даша Астаф'єва знялася у пуховику на оголене тіло.

А нещодавно телеведуча Леся Нікітюк запропонувала Даші Астаф'євій взяти участь у конкурсі краси серед зірок "Міс Весна".

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