Привіт з 70-х: спокуслива Даша Астаф'єва в пуховику на оголене тіло

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Модель і актриса, останнім часом, заповнила свою стрічку в соцмережах відвертими фото

Даша Астаф'єва, яка знову взялася за старе і перетворила свою стрічку в Instagram в філію Playboy, бо публікує кадри один іншого провокативніше, вирішила трохи знизити градус відвертості і показала знімки в об'ємному пуховику.

Фото: (instagram.com/da_astafieva)

Однак, зовсім відмовитися від свого амплуа все-таки не змогла, тому одягла верхній одяг прямо на голе тіло. На кадрах, зроблених в ретро-стилі, знаменитість позує в світлі софітів. Даша, яка спокусливо оголила плече і груди, показала трохи більше дозволеного, відзначили користувачі соцмереж.

Фото: (instagram.com/da_astafieva)

"Офігенне фото", - denys_merelenko.

"Прикольно, як привіт з 70-х", - pangolin.jewelry.

"У тя сосок видно, це законно взагалі?" - venom3504.

"Выглядешь супер чарівно", - k._vadiukha.

"Богиня", - elenka_385.

"Divina", - stevegrizi.

"Нереально красива, любимо вас", - denys_merelenko

"Дуже ніжна і чуттєва людина ховається всередині тебе", - k._vadiukha.

Сама ж Даша, у коментарі під постом, зазначила, що очікує насичений і продуктивний тиждень.

"Цей тиждень буде дуже яскравим", — коротко написала знаменитість.

Нагадаємо, що нещодавно телеведуча Леся Нікітюк запропонувала Даші Астаф'євій взяти участь у конкурсі краси серед зірок "Міс Весна".

А ще одній телеведучій - Маші Єфросиніной Даша Астаф'єва зізналася, які її переслідують страхи і що позбавляє її спокійного сну.