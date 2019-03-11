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Привіт з 70-х: спокуслива Даша Астаф'єва в пуховику на оголене тіло

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.03.2019 - 13:26
Привіт з 70-х: спокуслива Даша Астаф'єва в пуховику на оголене тіло
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Модель і актриса, останнім часом, заповнила свою стрічку в соцмережах відвертими фото

Даша Астаф'єва, яка знову взялася за старе і перетворила свою стрічку в Instagram в філію Playboy, бо публікує кадри один іншого провокативніше, вирішила трохи знизити градус відвертості і показала знімки в об'ємному пуховику.

Привіт з 70-х: спокуслива Даша Астаф'єва в пуховику на оголене тілоФото: (instagram.com/da_astafieva)

Однак, зовсім відмовитися від свого амплуа все-таки не змогла, тому одягла верхній одяг прямо на голе тіло. На кадрах, зроблених в ретро-стилі, знаменитість позує в світлі софітів. Даша, яка спокусливо оголила плече і груди, показала трохи більше дозволеного, відзначили користувачі соцмереж.

Привіт з 70-х: спокуслива Даша Астаф'єва в пуховику на оголене тілоФото: (instagram.com/da_astafieva)

  • "Офігенне фото", - denys_merelenko.
  • "Прикольно, як привіт з 70-х", - pangolin.jewelry.
  • "У тя сосок видно, це законно взагалі?" - venom3504.
  • "Выглядешь супер чарівно", - k._vadiukha.
  • "Богиня", - elenka_385.
  • "Divina", - stevegrizi.
  • "Нереально красива, любимо вас", - denys_merelenko
  • "Дуже ніжна і чуттєва людина ховається всередині тебе", - k._vadiukha.

Сама ж Даша, у коментарі під постом, зазначила, що очікує насичений і продуктивний тиждень.

"Цей тиждень буде дуже яскравим", — коротко написала знаменитість.

Нагадаємо, що нещодавно телеведуча Леся Нікітюк запропонувала Даші Астаф'євій взяти участь у конкурсі краси серед зірок "Міс Весна".

А ще одній телеведучій - Маші Єфросиніной Даша Астаф'єва зізналася, які її переслідують страхи і що позбавляє її спокійного сну.

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Новини України Даша Астаф'євафотосессия
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