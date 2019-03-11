Привіт з 70-х: спокуслива Даша Астаф'єва в пуховику на оголене тіло

Модель і актриса, останнім часом, заповнила свою стрічку в соцмережах відвертими фото
Даша Астаф'єва, яка знову взялася за старе і перетворила свою стрічку в Instagram в філію Playboy, бо публікує кадри один іншого провокативніше, вирішила трохи знизити градус відвертості і показала знімки в об'ємному пуховику.
Фото: (instagram.com/da_astafieva)
Однак, зовсім відмовитися від свого амплуа все-таки не змогла, тому одягла верхній одяг прямо на голе тіло. На кадрах, зроблених в ретро-стилі, знаменитість позує в світлі софітів. Даша, яка спокусливо оголила плече і груди, показала трохи більше дозволеного, відзначили користувачі соцмереж.
Фото: (instagram.com/da_astafieva)
Сама ж Даша, у коментарі під постом, зазначила, що очікує насичений і продуктивний тиждень.
"Цей тиждень буде дуже яскравим", — коротко написала знаменитість.
Нагадаємо, що нещодавно телеведуча Леся Нікітюк запропонувала Даші Астаф'євій взяти участь у конкурсі краси серед зірок "Міс Весна".
А ще одній телеведучій - Маші Єфросиніной Даша Астаф'єва зізналася, які її переслідують страхи і що позбавляє її спокійного сну.