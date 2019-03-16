Спокуслива Даша Астаф'єва захопила формами в провокаційному кліпі Playmate

Відео: Даша Астаф'єва - PLAYMATE (youtube.com/Dasha Astafieva)

Відома українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва, яка нещодавно спокушала фото в пуховику на оголене тіло, порадувала своїх шанувальників новим кліпом. Досить провокаційне відео на пісню Playmate було опубліковано на офіційному Youtube-каналі артистки.

У новому кліпі Даша постала з незвичайними зачісками - пишними кучерями і в рожевій перуці, а також в пікантному латексних вбранні.

Зазначимо, що композиція Playmate увійде в новий альбом Астаф'євої, вихід якого запланований на 2019-й рік. Режисером ролика став Шах Талифта, з яким артистка вже працювала над кліпом Fetish, що вийшов восени минулого року.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

У пісні Даша згадує часи свого співробітництва з журналом Playboy. Нагадаємо, що Playmate називають дівчат, представлених на розвороті журналу як дівчина місяця. Астаф'єва отримала це звання у 2009 році, засвітившись у ювілейному 55-му випуску Playboy, що і принесло їй у підсумку популярність.

Шанувальники співачки активно висловлюють свої враження у коментарях - багато хто вважає, що це справжній хіт, а також відзначають незвичайні ідеї для зйомок.

"Кінець у кліпу смішний)) А так навіть сумно було, коли таку красивицу в клейонку заматывали...Краса - це і Дар і Покарання - факт";

"Цей кліп змінив мою думку про Даші.";

"Мені так цікаво було, навіщо Дашу шокером б'ють??!!";

"Хех. Даша безумовно шикарна, тут сперечатися безглуздо. Але ось з сольною творчістю проблема. На превеликий жаль";

"Обожнюю! Найкраща Даша";

"Хитяра. А ці мужики, їм внутрішній світ жінки зовсім не цікавий";

"БРА-А-АВО!!! НАРЕШТІ!!!";

"Даша неймовірної краси жінка!!!!";

"Шалена краса", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, секс-бомба Даша Астаф'єва кардинально змінила імідж і знялася топлес у мильних бульбашках.

Ми також писали, що нещодавно телеведуча Леся Нікітюк запропонувала Даші Астаф'євої взяти участь у конкурсі краси серед зірок "Міс Весна".