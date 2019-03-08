"Міс весна": Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірок

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

У якості конкурсанток, телеведуча обрала 9 українських знаменитостей

Епатажна телеведуча тревел-шоу Леся Нікітюк, після оригінального привітання українок з 8 березня кумедними віршами, вирішила оголосити конкурс краси серед своїх подруг. Подругами Лесі, які взяли участь у конкурсі "Міс весна", виявилися її колеги телеведучі, популярні співачки і навіт фітнес-тренер.

Леся пронумеровала фото, щоб користувачам було легше голосувати за улюбленицю і опублікувала їх у своїх stories Instagram.

На думку Никитюк, в конкурсі повинні брати участь:

1. Співачка Анна Сєдокова.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

2. Співачка Джамала.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

3. Співачка, модель і акторка Даша Астаф'єва.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

4. Співачка і актриса Надя Дорофєєва.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

5. Співачка TAYANNA.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

6. Телеведуча Валерія Крук.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

7. Фітнес-тренер Аніта Луценко.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

8. Телеведуча Маша Єфросиніна.

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

9. Телеведуча Леся Нікітюк

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Своє фото Леді Ле підписала оригінально: "Приголомшлива учасниця з Хмельницького".

Варто відзначити, що серед знімків, так само було і фото співачки і дизайнера Вікторії Бекхем, однак, Леся уточнила, що Вікторія цього разу в конкурсі не бере участь.

Порожнє десяте місце заповзятлива дівчина жартома запропонувала зайняти одній з підписниць, звичайно ж за невелику платню.

В якості призу переможниці телеведуча запропонувала екскурсію на "Фабрику по вирощуванню чоловіків".

Варто відзначити, що нещодавно ще з однією зі своїх подруг MARUV Леся Нікітюк станцювала біля дзеркала в одному рушник під запальну музику.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що Леся Нікітюк пройшлася в трендовому образі по вулицях рідного міста.