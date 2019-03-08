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"Міс весна": Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірок

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.03.2019 - 17:30
"Міс весна": Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірок
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

У якості конкурсанток, телеведуча обрала 9 українських знаменитостей

Епатажна телеведуча тревел-шоу Леся Нікітюк, після оригінального привітання українок з 8 березня кумедними віршами, вирішила оголосити конкурс краси серед своїх подруг. Подругами Лесі, які взяли участь у конкурсі "Міс весна", виявилися її колеги телеведучі, популярні співачки і навіт фітнес-тренер.
Леся пронумеровала фото, щоб користувачам було легше голосувати за улюбленицю і опублікувала їх у своїх stories Instagram.
На думку Никитюк, в конкурсі повинні брати участь:
1. Співачка Анна Сєдокова.

&quot;Міс весна&quot;: Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірок

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

2. Співачка Джамала.

&quot;Міс весна&quot;: Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірок

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

3. Співачка, модель і акторка Даша Астаф'єва.

&quot;Міс весна&quot;: Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірок

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

4. Співачка і актриса Надя Дорофєєва.

&quot;Міс весна&quot;: Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірок

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

5. Співачка TAYANNA.

&quot;Міс весна&quot;: Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірок

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

6. Телеведуча Валерія Крук.

&quot;Міс весна&quot;: Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірок

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

7. Фітнес-тренер Аніта Луценко.

&quot;Міс весна&quot;: Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірок

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

8. Телеведуча Маша Єфросиніна.

&quot;Міс весна&quot;: Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірок

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

9. Телеведуча Леся Нікітюк

&quot;Міс весна&quot;: Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірокФото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Своє фото Леді Ле підписала оригінально: "Приголомшлива учасниця з Хмельницького".

Варто відзначити, що серед знімків, так само було і фото співачки і дизайнера Вікторії Бекхем, однак, Леся уточнила, що Вікторія цього разу в конкурсі не бере участь.
Порожнє десяте місце заповзятлива дівчина жартома запропонувала зайняти одній з підписниць, звичайно ж за невелику платню.
В якості призу переможниці телеведуча запропонувала екскурсію на "Фабрику по вирощуванню чоловіків".

Варто відзначити, що нещодавно ще з однією зі своїх подруг MARUV Леся Нікітюк станцювала біля дзеркала в одному рушник під запальну музику.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що Леся Нікітюк пройшлася в трендовому образі по вулицях рідного міста.

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Новини України конкурс8 мартаЛеся Нікітюк
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