"Міс весна": Леся Нікітюк оголосила конкурс краси серед зірок

У якості конкурсанток, телеведуча обрала 9 українських знаменитостей
Епатажна телеведуча тревел-шоу Леся Нікітюк, після оригінального привітання українок з 8 березня кумедними віршами, вирішила оголосити конкурс краси серед своїх подруг. Подругами Лесі, які взяли участь у конкурсі "Міс весна", виявилися її колеги телеведучі, популярні співачки і навіт фітнес-тренер.
Леся пронумеровала фото, щоб користувачам було легше голосувати за улюбленицю і опублікувала їх у своїх stories Instagram.
На думку Никитюк, в конкурсі повинні брати участь:
1. Співачка Анна Сєдокова.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
2. Співачка Джамала.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
3. Співачка, модель і акторка Даша Астаф'єва.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
4. Співачка і актриса Надя Дорофєєва.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
5. Співачка TAYANNA.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
6. Телеведуча Валерія Крук.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
7. Фітнес-тренер Аніта Луценко.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
8. Телеведуча Маша Єфросиніна.
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
9. Телеведуча Леся Нікітюк
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)
Своє фото Леді Ле підписала оригінально: "Приголомшлива учасниця з Хмельницького".
Варто відзначити, що серед знімків, так само було і фото співачки і дизайнера Вікторії Бекхем, однак, Леся уточнила, що Вікторія цього разу в конкурсі не бере участь.
Порожнє десяте місце заповзятлива дівчина жартома запропонувала зайняти одній з підписниць, звичайно ж за невелику платню.
В якості призу переможниці телеведуча запропонувала екскурсію на "Фабрику по вирощуванню чоловіків".
Варто відзначити, що нещодавно ще з однією зі своїх подруг MARUV Леся Нікітюк станцювала біля дзеркала в одному рушник під запальну музику.
Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що Леся Нікітюк пройшлася в трендовому образі по вулицях рідного міста.