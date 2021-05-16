Не боятися бути сміливою: Мішина дала поради новій "Холостячці" Огнєвич

В інтерв'ю "КП в Україні" вона розповіла, на що Златі не варто звертати увагу і як краще себе вести, а також згадала про свій досвід участі в шоу.

Мішина закликала Огнєвич слухати тільки своє серце і не боятися проявляти сміливість.

"Я б порадила просто йти за своїм серцем, незважаючи ні на що. Складеться або не складеться - треба просто йти за своїм серцем. Не звертати уваги на негатив, який, можливо, буде навколо відбуватися. Не слухати нічиїх думок, слухати тільки виключно себе. Не боятися бути сміливою і пробувати все нове, що подарують їй в цьому проекті Всесвіт і світ", - порадила Ксенія.

Злата Огнєвич стала головною героїнею 2-го сезону шоу "Холостячка" (фото: instagram.com.zlata ognevich)

За словами актриси, їй під час участі в проекті було "складно повністю розкрити себе на камеру, показати себе навиворіт, не в ролі актриси, а саме як людину, саме як Ксенію Мішину, показати всі свої почуття, переживання, вивернути себе".

Також вона зазначила, що багато хто не вірив, що це чесний проект - навіть його учасники, хоча насправді там було справжнє життя.

"Насправді, хочеш не хочеш, а через певний момент на проекті з'являється життя. Я вже не раз розповідала про те, що чоловіки довгий час не вірили, що це дійсно чесний проект. Всі думали, що я така вся з себе актриса, моя група мене знімає і робить про мене кіно. Але через певний час всі повірили, що це як в житті - по-іншому ніяк. Як би ти не хотів, у будь-якому випадку ти на проекті починаєш жити", -поділилася екс - "Холостячка".

Ксенія Мішина знайшла своє кохання на проекті" Холостячка " (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Варто відзначити, що Ксенії вдалося знайти свою любов - зараз вона у відносинах з переможцем проекту Олександром Еллертом.