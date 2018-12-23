"Бортом колону мосту зачепив": Арсен Мірзоян поділився першим досвідом водіння

Фото: Арсен Мірзоян (facebook.com/arsenmirzoyan.official)

Музикант зізнався, що на нього дивилися "виховним" поглядом

Популярний український виконавець Арсен Мірзоян розповів шанувальникам, як вперше сів за автомобіль і чому це ледь не закінчилося ДТП. Про це він розповів журналістам, передає "АвтоМир".

"Ну, звичайно ж, як таке забути? ЗІЛ-130. Перший раз за кермо – і на тобі... та ще й через мости в Запоріжжі. Я бортом тоді колону мосту злегка зачепив – інструктор запитально дивився на мене, але мовчав", - сказав він.

Однак, стверджує музикант, той випадок обійшовся без постраждалих. При цьому з того моменту його переваги в автомобілях істотно змінилися.

"Зараз їжджу за кермом «Мерседеса», іноді «Хонди». Вибір був зроблений дуже просто. Я механік, починав в авіації, на виробництві турбін. Потім працював у механічному цеху «Запоріжсталі», на ремонті металургійного устаткування. Це полегшує завдання – відчувати інженерну думку", - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, нещодавно відбулася прем'єра нового кліпу відомого співака Арсена Мірзояна "1000 разів":

Нагадаємо, що українська співачка Тоня Матвієнко розповіла цікаву історію про своє знайомство з чоловіком Арсеном Мірзояном.

Раніше ми писали про те, що в машину відомого українського співака Арсена Мірзояна забралися злодії.

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Відео: РБК-Україна