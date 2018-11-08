Тоня Матвиенко призналась, как познакомилась с Арсеном Мирзояном

Коллаж РБК-Украина

До первой совместной прогулки они успели пообщаться всего 15 минут

Известная украинская певица Тоня Матвиенко рассказала забавную историю о своем знакомстве с мужем, известным певцом Арсеном Мирзояном. Об этом пишет "Комсомольская правда в Украине".

Ранее в интервью пара рассказывала, что познакомилась в 2011 году на проекте "Голос страны". Однако в этой истории есть небольшие нюансы.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян действительно принимали участие в шоу "Голос страны", но на самом проекте не пересекались. И их первое общение состоялось не в реале, а в интернете. Они однажды списались ночью в социальной сети и уже через 15 минут отправились на прогулку по городу.

Это историю даже обыграли юмористы из Improve Live Show, которым пара рассказала о знакомстве во время съемок.

"Прямо перед съемками нас с Арсеном попросили в деталях рассказать, как мы познакомились. А дальше ребята очень смешно обыграли эту историю в своей импровизации! Шутки шутками, но они частенько попадали в десяточку! На шоу повеселилась от души! Я вообще люблю смеяться над собой, улыбаться по жизни несмотря ни на что!", - поделилась Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поженились в 2017 году. У них есть общий ребенок – дочь Нина. У Арсена Мирзояна от первого брака есть два сына – Влад и Артем, а у Тони Матвиенко есть еще старшая дочь Ульяна, которой недавно исполнилось 20 лет.

Кстати, ранее мы писали о том, что Тоня Матвиенко трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения.

А также мы рассказывали о том, что Тоня Матвиенко сорвала аплодисменты пограничников и выступила на бис в аэропорту.

Видео: РБК-Украина