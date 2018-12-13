"Размер имеет значение": известный певец поразил смелым снимком

Арсен Мирзоян (Фото: facebook.com/arsenmirzoyan.official)

Арсен Мирзоян отметил, что стоял над пропастью в почти один километр

Известный артист Арсен Мирзоян, корый ранее поделился мыслями по поводу семьи и супруги - певицы Тони Матвиенко - посетил Португалию и сфотографировался над пропастью. Певец опубликовал волнующий кадр в своем Instagram и признался, что боится высоты.

На кадре он позирует над пропастью, а перед артистом раскинулся прекрасный пейзаж.

Арсен одет в шорты и футболку с забавными черно-белыми пятнами, на скале он стоит босиком.

Арсен Мирзоян (Фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Певец отметил, что взобрался на отвесную скалу высотой почти 1 км.

"Здесь впервые я понял, что боюсь высоты. Размер имеет значение", - подписал Арсен фото.

Скрин: instagram.com/arsen_mirzoian

В комментариях к снимку подписчики певца восхищаются красотой природы и отмечают, что на фото даже смотреть жутковато:

Арсен Мирзоян (Фото: facebook.com/arsenmirzoyan.official)

"Как в детстве на перилах 14-го этажа!";

"Очень живое и красивое фото";

"Арсен, как увидел, подумал - реклама "Милки"";

"Понял?! А мне показалось тогда, что страшно только нам было... смотреть на тебя";

"Мы не боимся высоты... мы боимся упасть";

"Мне даже на фото смотреть страшно";

"И тут время пожалеть - почему я не сокол, почему не летаю?"...

Скриншот комментариев: instagram.com/arsen_mirzoian

Как сообщалось ранее, недавно состоялась премьера нового клипа известного певца Арсена Мирзояна "1000 раз":

Напомним, что украинская певица Тоня Матвиенко рассказала забавную историю о своем знакомстве с мужем Арсеном Мирзояном.

Ранее мы писали о том, что в машину известного украинского певца Арсена Мирзояна забрались воры.

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Видео: РБК-Украина