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"Бортом колонну моста задел": Арсен Мирзоян поделился первым опытом вождения

Lite » Звезды 23.12.2018 - 13:06
"Бортом колонну моста задел": Арсен Мирзоян поделился первым опытом вождения
Фото: Арсен Мирзоян (facebook.com/arsenmirzoyan.official)

Музыкант признался, что на него смотрели "воспитательным" взглядом

Популярный украинский исполнитель Арсен Мирзоян рассказал поклонникам, как впервые сел за автомобиль и почему это чуть не закончилось ДТП. Об этом он рассказал журналистам, передает "АвтоМир".

"Ну, конечно же, как такое забыть? ЗИЛ-130. Первый раз за руль – и на тебе… Да еще и через мосты в Запорожье. Я бортом тогда колонну моста задел слегка – инструктор вопросительно смотрел на меня, но молчал", - сказал он.

Однако, утверждает музыкант, тот случай обошелся без пострадавших. При этом с того момента его предпочтения в автомобилях существенно изменились.

"Сейчас езжу за рулем «Мерседеса», иногда «Хонды». Выбор был сделан очень просто. Я механик, начинал в авиации, на производстве турбин. Потом работал в механическом цехе «Запорожстали», на ремонте металлургического оборудования. Это облегчает задачу – чувствовать инженерную мысль", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, недавно состоялась премьера нового клипа известного певца Арсена Мирзояна "1000 раз":

Напомним, что украинская певица Тоня Матвиенко рассказала забавную историю о своем знакомстве с мужем Арсеном Мирзояном. 

Ранее мы писали о том, что в машину известного украинского певца Арсена Мирзояна забрались воры

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