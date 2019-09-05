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Вишуканбраз ранок: Лілія Ребрик зачарувала ефектним образом в етно-стилі

Lite » Мода 05.09.2019 - 13:26
Вишуканбраз ранок: Лілія Ребрик зачарувала ефектним образом в етно-стилі
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча показала вишуканий образ з національними елементами

Лілія Ребрик кожен ранковий ефір змінює вбрання й вражає шанувальників відмінним почуттям стилю. Телеведуча полюбляє елегантні і жіночні образи, які, як правило, завжди доповнює взуттям на підборах. Сукні, спідниці з блузки з ефектним декольте, вишукані брючні костюми виглядають виграшно на апетитній фігурі теледіви. Втім, жіночні вбрання анітрохи не заважають їй займатися спортом і навіть танцювати прямо в студії! Не обходить Лілія стороною і одяг в етно-стилі – в її гардеробі чимало вишиванок і вишитих суконь.

На серії нових фото в Instagam вона красується в ансамблі кольору електрик з національними елементами. На Лілії - блузка з прозорими рукавами і вставкою на спині, щедро декорованою вишивкою з великими квітами, і баскою, яка підкреслила талію і надала апетитну округлість стегон. Низ – спідниця-олівець з прозорою вишитоювшивкой на подолі.

Вона доповнила образ закритими босоніжками на тонкому ремінці ніжного небесно-блакитного відтінку. Завершальний акорд ефектного луку – великі сережки з біло-жовтим градієнтом.

Вишуканбраз ранок: Лілія Ребрик зачарувала ефектним образом в етно-стилі

Вишуканбраз ранок: Лілія Ребрик зачарувала ефектним образом в етно-стилі

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Так важливо, щоб ми, жінки, почували себе гармонійно. Щоб одяг підкреслював нашу індивідуальність, покращував нам настрій, щоб ми самі собі подобались! Мій ранок почався сьогодні вишукано: в етностилі. А ви який стиль в одязі полюбляєте?" - запитала ведуча.

Шанувальники не встояли перед вишуканою Лілії і поспішили "задобрити" її компліментами.

  • Ви надзвичайно гарні
  • Ліля Ви , як завжди чарівні,і сукня чудова і Вам до лиця
  • Лілічка, Ви найкраща
  • Туфлі звичайно як завжди мега круті
  • Неймовірна. Красуня
  • Яка ж ви чарівна і вішукана! Захоплююсь такими жінками. Ви мотивуєте!
  • Така красива! І дуже йде такий колір
  • Шикарно виглядаєте
  • Лілічка просто шикарна
  • А сукня - супер! Як і все інше, у вас хороший смак і фігурка

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик розповіла, як добре виходити на знімках і розкрила особисті секрети.

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