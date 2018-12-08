Великий ексклюзив: Дорофєєва показала, як знімали фільм з її участю

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Прем'єра фільму відбудеться 27 грудня

Українська поп-співачка Надя Дорофєєва, яка зіграла у фільмі "Я, Ти, Він, Вона", опублікувала своєрідний тизер фільму. Його вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Артистка зізналася, що дуже втомилася після зйомок кінострічки, це можна побачити в короткому відеоролику зі зйомок.

"Великий ексклюзив зі зйомок "Я, ти, він, вона". Запрошую всіх на прем'єру 27 грудня. Ну а поки backstage ви зможете побачити у новому випуску", - написала Дорофєєва.

Зазначимо, що головну роль в кінокомедії зіграв головний гуморист Володимир Зеленський. Кінопроект цієї стрічки став одним з переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно.

Під роликом багато користувачів написали свої захоплені відгуки Надею. Передплатники вважають, що вона дуже добре зіграла і виглядає "просто супер".

Читайте також, любовний багатокутник від "квартальщиків": фільм Зеленського вже готовий.

Нагадаємо, Держкіно заборонив в Україні фільм із Зеленським і Ярмольником.