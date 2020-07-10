ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Не гірше Тоскани: Осадча та Горбунов показали яскраві фото з подорожі по Львівщині

П'ятниця 10 липня 2020 10:38
Не гірше Тоскани: Осадча та Горбунов показали яскраві фото з подорожі по Львівщині
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевіч

Зіркова пара продовжує вивчати краси рідної країни

Поки більшість кордонів все ще закриті через пандемію коронавіруса, зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов відмовляються сидіти вдома і вирішили вивчати красу рідної країни. Сімейство вже побувало в красивих та цікавих місцях Київщини, а тепер вирішили відправитися на Львівщину. Мальовничими кадрами з поїздки вони поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Закохані відвідали Свірзький замок, де знімали фільм "Д'Артаньян і три мушкетери". Катя і Юрій позували на його тлі, мило тримаючись за руки і щасливо посміхаючись.

"Свірський замок.15-17 ст. Тут до речі знімали Д'артаньяна і трьох мушкетерів!" - зазначив шоумен.

Не гірше Тоскани: Осадча та Горбунов показали яскраві фото з подорожі по ЛьвівщиніНе гірше Тоскани: Осадча та Горбунов показали яскраві фото з подорожі по Львівщині

Для подорожі подружжя вибрали зручні повсякденні образи. Так, Горбунов був у чорних штанях, футболці з принтом і джинсовій куртці. А його дружина віддала перевагу джинсам, білій футболці і червоному кардигану, доповнивши лук кросівками. Крім того, Осадча за своїм звичаєм не стала робити макіяж в поїздці, а волосся просто зібрала в хвіст.

Не гірше Тоскани: Осадча та Горбунов показали яскраві фото з подорожі по ЛьвівщиніНе гірше Тоскани: Осадча та Горбунов показали яскраві фото з подорожі по ЛьвівщиніНе гірше Тоскани: Осадча та Горбунов показали яскраві фото з подорожі по Львівщині

Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували яскравими фото з подорожі по Україні (фото: instagram.com/kosadcha)

"Моя найкрасивіша країна! Цьго літа відкриваємо по новому для себе Україну, Львівщина нічим не гірша за Тоскану", - написала Катя.

Користувачі мережі захоплюються красою України і чарівною парою.

  • Гарно!
  • Чудова пара
  • Точно не гірша
  • Обожнюю вас
  • Класні, милуюся
  • Цє до поки не відкриються кордони?
  • Дуже гарне місце, теж там була, нажаль дуже запущено
  • Карантин це шанс того, що люди оцінять все своє навколо! Стануть більше ессенсеалістами, коли непотрібне непотрібно
  • Гарно, але не перебільшуй!
  • Класно, що «відомі» люди пропагують відпочинок в Україні, хоч і з невеселих причин Тут справді купа неймовірних місць! Ще б ціни трохи менші, а сервіс я інфраструктуру кращі..

Не гірше Тоскани: Осадча та Горбунов показали яскраві фото з подорожі по Львівщині

Скріншот коментарів

Раніше Юрій Горбунов та Катя Осадча у вишиванці розбурхали мережу фото з синочком Іваном.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся