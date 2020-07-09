Прекрасний приклад: Горбунов та Осадча у вишиванці розбурхали мережу фото з синочком

Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведучі як і раніше не показують обличчя дитини, що викликає питання у їх шанувальників

Катя Осадча та Юрій Горбунов – одна з найбільш міцних і щасливих сімей українського шоу-бізнесу. Пара разом на роботі і вдома, виховує трирічного синочка Івана, обожнює подорожувати і цінує домашній затишок. Так, 8 червня в Україні відзначають День сім'ї, і пара ведучих не змогла обійти увагою це чудове свято, тому опублікувала для шанувальників в Instagram не тільки привітання, але й порадувала сімейними кадрами втрьох.

Катя показала фото з Юрієм та Іваном на руках. Знімок був зроблений під час подорожі сім'ї по Київській області на тлі мальовничих зелених пейзажів. Хлопчик, як зазвичай, відвернуть від камери.

Юрій же опублікував водну подорож сім'ї по Дніпру. В кадрі – Катя в легкій вишиванці з сином на руках і ведучий, який розмістився поруч з близькими.

"З Днем родини! Бережіть одне одного, тіште і частіше кажіть, що любите!

На фото частина гашої родини, альо вітання вам шлють всі", - уточнила Катя.

Катя Осадча та Юрій Горбунов не показують обличчя синочка Івана (фото: instagram.com/kosadcha)

"З Днем Родини ,дорогі друзі! Нехай наші родини будуть міцними,здоровими і щасливими", - залишив побажання для шанувальників на своїй сторінці ведучий.

Юрій Горбунов показав водну прогулянку з дружиною і сином (instagramcom/gorbunovyuriy)

Підписники пари знову підняли питання про те, чому ведучі ховають обличчя сина, а також захопилися щасливим сімейством.

Які ви гарні!

Ви дуже позитивні!

Які хороші

Гарна у вас сім'я -щастя вам!хить ві і ховаєте свого малюка,але все рівно по обрису голови можна побачити,що він таткова копія!

Чудовий приклад щасливої родини

Шикарні

Юра+Катя = дуже гарна родина!

Хтось може пояснити в чому зміст приховувати обличчя дитини?

Ви - найприємніша сім'я з усіх в шоубізі Нікого не слухайте, живіть, як можете, робіть, як хочете. Не змінюйтеся

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча показала точені форми в купальнику.