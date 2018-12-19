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"Бойова готовність": Лобода розбурхала фанів відвертим фото

Lite » Зірки 19.12.2018 - 21:56
"Бойова готовність": Лобода розбурхала фанів відвертим фото
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники розкритикували співачку за пікантний знімок

Українська співачка Світлана Лобода, яка таємно виступила в Києві на закритому заході, спантеличила шанувальників пікантним фото, на якому вона позує босою і напівоголеною, тримаючи в роті пластиковий стаканчик. Неоднозначним знімком артистка поділилася в Instagram.

"Що буде?" - задала питання зірка своїм шанувальникам. Підписники артистки стали гадати, що ж для них приготувала виконавиця, а також дорікнули їй за надмірно відвертий образ.

&quot;Бойова готовність&quot;: Лобода розбурхала фанів відвертим фото

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Що буде не знаю....але, фото м'яко кажучи негарне. Лайк не дам", "Соромно не буде? Не варто уподібнюватися Волочковій", "Ох... Щось дуже серйозне", "Бойова готовність, фантазія", "Мені здається, не потрібно так оголюватися. Ти і так чудова, без цього всього. Кожна пісня, як бомба, кожен кліп шедевр", - ділилися думками шанувальники творчості Лободи.

&quot;Бойова готовність&quot;: Лобода розбурхала фанів відвертим фото

&quot;Бойова готовність&quot;: Лобода розбурхала фанів відвертим фото

&quot;Бойова готовність&quot;: Лобода розбурхала фанів відвертим фото

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Як ми писали раніше, Світлану Лободу порівняли з відомою співачкою Шер. Бурхливі обговорення серед шанувальників викликав знімок артистки без косметики.

Також Лобода таємно відвідала виступ Тілля Ліндеманна, який відбувся на початку грудня в Москві. Вона пішла на закритий захід у нічний клуб разом з донькою Євою.

Відео: РБК-Україна

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