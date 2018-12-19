"Боевая готовность": Лобода взбудоражила фанов откровенным фото

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники раскритиковали певицу за пикантный снимок

Украинская певица Светлана Лобода, тайно выступившая в Киеве на закрытом мероприятии, озадачила поклонников пикантным фото, на котором она позирует босой и полуобнаженной, держа во рту пластиковый стаканчик. Неоднозначним снимком артистка поделилась в Instagram.

"Че будет?" - задала вопрос звезда своим поклонникам. Подписчики артистки стали гадать, что же для них приготовила исполнительница, а также упрекнули ее в чрезмерной откровенности образа.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Что будет не знаю....но, фото мягко говоря некрасивое. Лайк не дам", "Стыдно не будет? Не стоит уподобляться Волочковой", "Ох... Что-то очень серьезное будет", "Боевая готовность, фантазия", "Мне кажется, не нужно так обнажаться. Ты и так великолепна, без этого всего. Каждая песня, как бомба, каждый клип шедевр", - делились своим мнением почитатели творчества Лободы.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Как мы писали ранее, Светлану Лободу сравнили с известной певицей Шер. Бурные обсуждения среди поклонников вызвал снимок артистки без косметики.

Также Лобода тайно посетила выступление Тилля Линдеманна, которое состоялось на начале декабря в Москве. Она пошла на закрытое мероприятие в ночной клуб вместе с дочерью Евой.

Видео: РБК-Украина