Светлана Лобода тайно приехала на закрытый концерт Тилля Линдеманна

Фото: (facebook.com/loboda.official)

После шоу Лобода и Тилль уединились в гримерке солиста

Украинская певица Светлана Лобода, которая ранее ходила на свидание с солистом группы Rammstein в Берлине, снова нашла способ увидеться c возлюбленным. Исполнительница вновь встретилась с музыкантом, посетив его закрытый концерт в московском клубе. Об этом сообщает Starhit.

Недавно Светлана Лобода была замечена в окружении охраны возле одного из московских клубов, где проходил закрытый концерт Тилля Линдеманна. Было замечено, что на пороге клуба исполнительница появилась вместе с дочерью Евой.

В заведении съемка концерта была запрещена. К началу шоу семилетняя дочь артистки вместе с няней покинула клуб, поскольку мероприятие имело ограничение по возрасту: допускались лишь лица достигшие 18 лет.

Также отмечается, что Светлана была замечена в VIP-ложе, а после шоу Лобода и Тилль уединились в его гримерке. Помимо того, в Instagram исполнительница выложила снимок, который был сделан в одном из московских кафе. На фото Лобода сидит за чашкой чая, а в подписи к фотографии красуется эмоджи-сердце.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что по слухам, отцом второй дочки Светланы Лободы является лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Музыканты еще больше подогрели слухи, когда Тилль забрал Светлану из больницы после перенесенной операции.

Ранее мы писали о том, что фото солиста Rammstein с красивой брюнеткой озадачило фанов.

А также рассказывали о том, что Светлана Лобода показала нового "друга".

Видео: (video.rbc.ua)