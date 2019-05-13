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Королева балу: 54-річна Моніка Беллуччі блищить в розкішній сукні Dior у Венеції

Lite » Мода 13.05.2019 - 11:27
Королева балу: 54-річна Моніка Беллуччі блищить в розкішній сукні Dior у Венеції
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Актриса і її улюблений відвідали Венецію

Моніка Беллуччі та її бойфренд – 36-річний художник Ніколас Лефевр – в ці вихідні вирушили до Венеції. 11 травня там пройшов благодійний вечір, влаштований будинком Dior і приурочений до 20-річчя Фонду Кверіні Стампалья. Завдяки костюмованому балу і аукціону були зібрані кошти на реставрацію пам'яток у Венеції.

На захід 54-річна красуня з'явилася в розкішному образі Dior. Довга сукня з чорної плісированою спідницею і золотим корсетом з квітковим принтом, доповнені об'ємної накидкою, вийшов по-справжньому казковим. Завершили його витончені прикраси Cartier і невеликий червоний клатч. Волосся актриси вільно спадали з плечей, а на обличчі був легкий чуттєвий макіяж.

Королева балу: 54-річна Моніка Беллуччі блищить в розкішній сукні Dior у Венеції

Моніка Беллуччі на балу у Венеції (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Яка дивна ніч вчора у Венеції в честь 20-ї річниці бала Тьєполо #palazzolabia. Спасибі за цю чарівну подію", – написала співачка, виклавши в мережу кілька фото, які підписники тут же почали активно лайкати і коментувати.

  • "Діва"
  • "Неймовірна"
  • "Найкрасивіша актриса на всі часи"
  • "Ідеал"
  • "Найкрасивіша на всій планеті"
  • "Королева"
  • "Я люблю тебе всім серцем, леді Моніка, ти мій зразок для наслідування, моя королева"
  • "Вражаюча"...

Не менше уваги привернула приватне життя знаменитої красуні. Так, на балу вона з'явилася з Ніколас, і це всього лише третє офіційне поява пари на публіці. Нагадаємо, перший раз вона представила коханого на Паризькому тижні моди. Одягнений він був під стать Моніці – у чорному смокінгу і білій сорочці. Після пара була помічена на прогулянці по місту: вони насолоджувалися товариством один одного і навіть встигли покататися на гондолі.

Королева балу: 54-річна Моніка Беллуччі блищить в розкішній сукні Dior у Венеції
Королева балу: 54-річна Моніка Беллуччі блищить в розкішній сукні Dior у Венеції

Моніка Беллуччі в аеропорту з коханим (скріншоти: instagram.com/monica.bellycci)

Пізніше папараці зняли їх в аеропорту. Моніка була одягнена у вузькі джинси і чорний піджак, завдяки яким виглядала неймовірно струнко і свіжо. Правда, в мережі з'явилися "претензії" і до такого її виду. Так, деякі джерела висловили занепокоєння з приводу її нібито надмірну худобу.

Нагадаємо, 54-річна Моніка Беллуччі знялась в стильній фотосесії для глянцю. Актриса з'явилася в простих, але від цього не менш привабливих образах.

Також зазначимо, що екс-чоловік Беллуччі - актор Венсан Кассель - став батьком втретє. Його молода дружина Тіна Кунакі 19 квітня народила первістка.

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Новини України актрисамодельМоника Беллуччи
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