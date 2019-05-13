Королева балу: 54-річна Моніка Беллуччі блищить в розкішній сукні Dior у Венеції

Актриса і її улюблений відвідали Венецію
Моніка Беллуччі та її бойфренд – 36-річний художник Ніколас Лефевр – в ці вихідні вирушили до Венеції. 11 травня там пройшов благодійний вечір, влаштований будинком Dior і приурочений до 20-річчя Фонду Кверіні Стампалья. Завдяки костюмованому балу і аукціону були зібрані кошти на реставрацію пам'яток у Венеції.
На захід 54-річна красуня з'явилася в розкішному образі Dior. Довга сукня з чорної плісированою спідницею і золотим корсетом з квітковим принтом, доповнені об'ємної накидкою, вийшов по-справжньому казковим. Завершили його витончені прикраси Cartier і невеликий червоний клатч. Волосся актриси вільно спадали з плечей, а на обличчі був легкий чуттєвий макіяж.
Моніка Беллуччі на балу у Венеції (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
"Яка дивна ніч вчора у Венеції в честь 20-ї річниці бала Тьєполо #palazzolabia. Спасибі за цю чарівну подію", – написала співачка, виклавши в мережу кілька фото, які підписники тут же почали активно лайкати і коментувати.
Не менше уваги привернула приватне життя знаменитої красуні. Так, на балу вона з'явилася з Ніколас, і це всього лише третє офіційне поява пари на публіці. Нагадаємо, перший раз вона представила коханого на Паризькому тижні моди. Одягнений він був під стать Моніці – у чорному смокінгу і білій сорочці. Після пара була помічена на прогулянці по місту: вони насолоджувалися товариством один одного і навіть встигли покататися на гондолі.
Моніка Беллуччі в аеропорту з коханим (скріншоти: instagram.com/monica.bellycci)
Пізніше папараці зняли їх в аеропорту. Моніка була одягнена у вузькі джинси і чорний піджак, завдяки яким виглядала неймовірно струнко і свіжо. Правда, в мережі з'явилися "претензії" і до такого її виду. Так, деякі джерела висловили занепокоєння з приводу її нібито надмірну худобу.
Нагадаємо, 54-річна Моніка Беллуччі знялась в стильній фотосесії для глянцю. Актриса з'явилася в простих, але від цього не менш привабливих образах.
Також зазначимо, що екс-чоловік Беллуччі - актор Венсан Кассель - став батьком втретє. Його молода дружина Тіна Кунакі 19 квітня народила первістка.