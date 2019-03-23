Неперевершена Катя Осадча блиснула оригінальним капелюшком на YUNA 2019

Катя Осадча прийшла на YUNA 2019 в стильному чорному капелюшку
Відома українська телеведуча Катя Осадча відвідала церемонію нагородження премії YUNA 2019. При цьому ведуча одягла оригінальний чорний капелюх.
"У "Світському житті" вже в наступну суботу", - написала Осадча, натякаючи на новий випуск своєї програми.
Фото: instagram.com/kosadcha
Користувачі мережі були захоплені стильним образом телеведучої і залишили свої коментарі.
"Неймовірна жінка", - прокоментувала imbilding_lovexpert.
"Феєрично", - написав користувач.
"Бомбезний капелюшок! Дуже йде", - підкреслила i.pavlishina.
"Дуже красиво і стильно", - написала ya_bilyk.
"Супер!", - nadin_bara.
"Шик!", - jamalajaaa.
"Дуже круте фото", - mariyka2006.
"Супер красуня, класний лук. Царська особа", - зазначила ksenia_sokalskaya89.
"Шикарно!" - додала katrina_petskovych.
"Ох", - захоплено написала b_bodya.
"Суперова Катя", - прокоментувала lesyalevytska.
"Шик, мало сказано! Вау!" - natik6969.
Нагадаємо, що Катя Осадча полонила своїх дописувачів спортивним весняним look'ом.
Раніше повідомлялося про те, що Катя Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим влаштували собі європейські канікули.