Неперевершена Катя Осадча блиснула оригінальним капелюшком на YUNA 2019

Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадча прийшла на YUNA 2019 в стильному чорному капелюшку

Відома українська телеведуча Катя Осадча відвідала церемонію нагородження премії YUNA 2019. При цьому ведуча одягла оригінальний чорний капелюх.

"У "Світському житті" вже в наступну суботу", - написала Осадча, натякаючи на новий випуск своєї програми.

Фото: instagram.com/kosadcha

Користувачі мережі були захоплені стильним образом телеведучої і залишили свої коментарі.

"Неймовірна жінка", - прокоментувала imbilding_lovexpert.

"Феєрично", - написав користувач.

"Бомбезний капелюшок! Дуже йде", - підкреслила i.pavlishina.

"Дуже красиво і стильно", - написала ya_bilyk.

"Супер!", - nadin_bara.

"Шик!", - jamalajaaa.

"Дуже круте фото", - mariyka2006.

"Супер красуня, класний лук. Царська особа", - зазначила ksenia_sokalskaya89.

"Шикарно!" - додала katrina_petskovych.

"Ох", - захоплено написала b_bodya.

"Суперова Катя", - прокоментувала lesyalevytska.

"Шик, мало сказано! Вау!" - natik6969.

Нагадаємо, що Катя Осадча полонила своїх дописувачів спортивним весняним look'ом.

Раніше повідомлялося про те, що Катя Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим влаштували собі європейські канікули.